Жена Бивола сообщила о начале процедуры развода с Дмитрием: «Буду ходить в суд без юристов: рожала без анастезии и разведусь без нее»

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Жена Дмитрия Бивола заявила, что юристы боксера обратились в суд для развода.

«Сегодня, наконец, его юристы подали на развод. Я не хотела собственными руками убивать свою семью, поэтому ждала его вердикта.

Кто-то скажет «напоказ». А что – любить можно было на весь мир? А расставаться нет Впереди меня ждет развод. Буду сама ходить в суд.

Я решила не нанимать юристов. Это как роды без анестезии. Я и разводиться хочу без анестезии», – написала в соцсетях Екатерина Бивол.

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4 комментария

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Juninho P.
крепкий орешек_дмитрий бивол😁
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Виталий Попов
хм....а ктотрожает с анестезией?
либо сама либо кесерят.
редко когда наркоз и кесорево. если только по физиологическим показаниям, когда узкий таз и тд.

ой сорри. ветка о боксе))

я просто многодетный - в курсе темы)) вот и решил поделиться))
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Сергей Орлов
Ответ Виталий Попов
хм....а ктотрожает с анестезией? либо сама либо кесерят. редко когда наркоз и кесорево. если только по физиологическим показаниям, когда узкий таз и тд. ой сорри. ветка о боксе)) я просто многодетный - в курсе темы)) вот и решил поделиться))
Эпидуральную часто делают.
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Виталий Попов
Ответ Сергей Орлов
Эпидуральную часто делают.
из моего опыта и знакомых + плюс соседних рожениц - оч.низкий процент. но не нулевой. соглашусь.
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