Жена Бивола сообщила о начале процедуры развода с Дмитрием: «Буду ходить в суд без юристов: рожала без анастезии и разведусь без нее»
Жена Дмитрия Бивола заявила, что юристы боксера обратились в суд для развода.
«Сегодня, наконец, его юристы подали на развод. Я не хотела собственными руками убивать свою семью, поэтому ждала его вердикта.
Кто-то скажет «напоказ». А что – любить можно было на весь мир? А расставаться нет Впереди меня ждет развод. Буду сама ходить в суд.
Я решила не нанимать юристов. Это как роды без анестезии. Я и разводиться хочу без анестезии», – написала в соцсетях Екатерина Бивол.
«Пришла слава, а я оказалась лишней». Бивол шумно расходится с женой
либо сама либо кесерят.
редко когда наркоз и кесорево. если только по физиологическим показаниям, когда узкий таз и тд.
ой сорри. ветка о боксе))
я просто многодетный - в курсе темы)) вот и решил поделиться))