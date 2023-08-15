Жена Бивола сообщила о начале процедуры развода с Дмитрием: «Буду ходить в суд без юристов: рожала без анастезии и разведусь без нее»

Жена Дмитрия Бивола заявила, что юристы боксера обратились в суд для развода.

«Сегодня, наконец, его юристы подали на развод. Я не хотела собственными руками убивать свою семью, поэтому ждала его вердикта.

Кто-то скажет «напоказ». А что – любить можно было на весь мир? А расставаться нет Впереди меня ждет развод. Буду сама ходить в суд.

Я решила не нанимать юристов. Это как роды без анестезии. Я и разводиться хочу без анестезии», – написала в соцсетях Екатерина Бивол.

«Пришла слава, а я оказалась лишней». Бивол шумно расходится с женой