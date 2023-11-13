Дана Уайт объявил о турнире на стадионе «Сфера»: «Я собираюсь устроить величайшее шоу спортивных единоборств»
Дана Уайт объявил о турнире UFC в День независимости Мексики.
Президент UFC объявил, что промоушен забронировал стадион «Сфера» в Лас-Вегасе на 16 сентября 2024 года.
«Запомните, что я скажу: Я собираюсь устроить величайшее шоу спортивных единоборств, которое кто-либо когда-либо видел», – заявил Дана Уайт.
Уайт – о совместном турнире с PFL ради боя Джонс – Нганну: «Они не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»
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