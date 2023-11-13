Дана Уайт объявил о турнире на стадионе «Сфера»: «Я собираюсь устроить величайшее шоу спортивных единоборств»

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт объявил о турнире UFC в День независимости Мексики.

Президент UFC объявил, что промоушен забронировал стадион «Сфера» в Лас-Вегасе на 16 сентября 2024 года.

«Запомните, что я скажу: Я собираюсь устроить величайшее шоу спортивных единоборств, которое кто-либо когда-либо видел», – заявил Дана Уайт.

Уайт – о совместном турнире с PFL ради боя Джонс – Нганну: «Они не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»

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6 комментариев

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Satis
Похоже все-таки реванш Емельяненко-Кокляев задумал лысый провести в своей омерике
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pasha_t
Сфера это стадион или продвинутый Баннер?
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максим дружинин
если снаружи будет транслировать бои ,то да действительно "кто когда либо видел".ну а если просто лого UFC там повесит,то ничего величайшего)
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mario-romario
Ответ pasha_t
Сфера это стадион или продвинутый Баннер?
И то и то 😀
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Jason Bourne
Ответ pasha_t
Сфера это стадион или продвинутый Баннер?
Я так понимаю, речь идет о сфере в Лас Вегасе. Огромный комплекс https://www.google.com/gasearch?q=%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81&tbm=&source=sh/x/gs/m2/5#fpstate=ive&vld=cid:ea71f8a1,vid:ScHcdg-TAcU,st:0
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максим дружинин
Ответ Jason Bourne
Я так понимаю, речь идет о сфере в Лас Вегасе. Огромный комплекс https://www.google.com/gasearch?q=%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81&tbm=&source=sh/x/gs/m2/5#fpstate=ive&vld=cid:ea71f8a1,vid:ScHcdg-TAcU,st:0
огромный внешний экран, а арена то обычная на 17000 мест
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