Дана Уайт объявил о турнире на стадионе «Сфера»: «Я собираюсь устроить величайшее шоу спортивных единоборств»

Дана Уайт объявил о турнире UFC в День независимости Мексики.

Президент UFC объявил, что промоушен забронировал стадион «Сфера» в Лас-Вегасе на 16 сентября 2024 года.

«Запомните, что я скажу: Я собираюсь устроить величайшее шоу спортивных единоборств, которое кто-либо когда-либо видел», – заявил Дана Уайт.

Уайт – о совместном турнире с PFL ради боя Джонс – Нганну: «Они не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»

Дана Уайт: «Конор готов к возвращению. Он может подраться летом следующего года»