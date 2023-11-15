Дана Уайт: «Один из спонсоров потребовал прекратить поддержку Трампа. Я послал его куда подальше»
Крупный спонсор UFC просил Дану Уайта удалить пост в поддержку Дональда Трампа.
«Я выложил ролик в поддержку Трампа. Один из крупных спонсоров позвонил мне и сказал: «Удали публикацию». Знаете, что я ответил? Я просто послал его куда подальше.
Ты можешь голосовать, за кого хочешь. Я буду голосовать за того, кто мне нравится. Это мое лично дело. Именно так это и работает», – сказал президент UFC Дана Уайт.
«Ты спал с моей женой?!» В 80-х Трамп захватил бокс: устраивал бои в казино и разрушил карьеру Тайсона
Уайт – о Трампе: «Когда мы выкупили UFC, у нас были проблемы с аренами. Он взял UFC под свое крыло и заключил с нами отличную сделку»
дважды лизнул и никого не послал.