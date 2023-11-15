Официально: Фрэнсис Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) добавил Фрэнсиса Нганну в рейтинг тяжеловесов.

Бывший чемпион UFC занял десятую строчку в списке лучших боксеров дивизиона.

На счету всего один поединок в профессиональном боксе. Он дебютировал на ринге 28 октября, проиграв раздельным решением судей.

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