Официально: Фрэнсис Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC

Теги WBC бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Всемирный боксерский совет (WBC) добавил Фрэнсиса Нганну в рейтинг тяжеловесов.

Бывший чемпион UFC занял десятую строчку в списке лучших боксеров дивизиона.

На счету Нганну всего один поединок в профессиональном боксе. Он дебютировал на ринге 28 октября, проиграв Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Тренер Нганну: «Глава WBC пообещал добавить Нганну в топ-10 тяжелого веса»

Глава WBC Сулейман – о поединке Фьюри – Нганну: «Одно из лучших событий, которые я видел в жизни»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Идущий к реке
Ждём Дацика в топ-5, с учетом его достижений.
В какое шапито бокс превратили.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Идущий к реке
Ответ j30
а что бокс это какой то особенный вид спорта ? вообще то в боксе всегда было больше всего фрик боев
А можно примеры когда бойцы данных фрик боев входили в топ-10 рейтингов одной из версий?(за взятый вами временной отрезок «всегда»)
Я конкретно про проф. бокс ввиду имел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий