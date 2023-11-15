Официально: Фрэнсис Нганну вошел в топ-10 рейтинга WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) добавил Фрэнсиса Нганну в рейтинг тяжеловесов.
Бывший чемпион UFC занял десятую строчку в списке лучших боксеров дивизиона.
На счету Нганну всего один поединок в профессиональном боксе. Он дебютировал на ринге 28 октября, проиграв Тайсону Фьюри раздельным решением судей.
Тренер Нганну: «Глава WBC пообещал добавить Нганну в топ-10 тяжелого веса»
Глава WBC Сулейман – о поединке Фьюри – Нганну: «Одно из лучших событий, которые я видел в жизни»
В какое шапито бокс превратили.
Я конкретно про проф. бокс ввиду имел.