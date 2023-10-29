Глава WBC Сулейман – о поединке Фьюри – Нганну: «Одно из лучших событий, которые я видел в жизни»

Маурисио Сулейман в восторге от поединка Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Это было одно из лучших событий, которые я видел в своей жизни. Фьюри, казалось, был подвержен влиянию бездействия и не был тем бойцом, которого мы видели, но провел достаточно умный бой, чтобы победить в драматичном поединке.

Бой Фьюри против Усика будет самым крупным поединком за многие годы», – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей. В третьем раунде Тайсон побывал в нокдауне.

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