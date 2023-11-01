Нганну – о судействе в поединке с Фьюри: «Я был львом, сражавшимся со стаей гиен»

Фрэнсис Нганну высказался о судействе в поединке против Тайсона Фьюри.

«Я был львом, сражавшимся со стаей гиен. Я сражался с Фьюри, судьями и рефери, который позволил Тайсону нанести запрещенный удар локтем.

Я десятки раз просмотрел повтор того момента, но до сих пор не понимаю, почему с него не сняли балл», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Поединок между Фьюри и Нганну состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.

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