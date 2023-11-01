Нганну – о судействе в поединке с Фьюри: «Я был львом, сражавшимся со стаей гиен»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну высказался о судействе в поединке против Тайсона Фьюри.

«Я был львом, сражавшимся со стаей гиен. Я сражался с Фьюри, судьями и рефери, который позволил Тайсону нанести запрещенный удар локтем.

Я десятки раз просмотрел повтор того момента, но до сих пор не понимаю, почему с него не сняли балл», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Поединок между Фьюри и Нганну состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.

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12 комментариев

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Dougie Hamilton
Ну вот что началось? Вроде дал хорошее интервью после боя. А в итоге сам с себя пропираться начал всё сильнее с каждым днём.
+7
-2
+5
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Мага осторожный
Взрослые вроде мужики, а всё себя тиграми, волками, львами сравнивают
+3
0
+3
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Борис _____
Лев, конечно, молодец, но "сражался" применительно к такому унылому бою - слишком громкий эпитет. Продолжает пиарить то, что лично я хотел бы забыть)
+2
0
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mario-romario
Ага, так же как и в бою с Льюисом.
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
0
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mario-romario
Ага, так же как и в бою с Льюисом.
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
0
0
0
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mario-romario
Ага, так же как и в бою с Льюисом.
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
0
0
0
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mario-romario
Ага, так же как и в бою с Льюисом.
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
0
0
0
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mario-romario
Ага, так же как и в бою с Льюисом.
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
0
0
0
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Dmytro Dondon
Скорее был среди своих, но более опытных гиен
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Просто Космос
Ответ человек умелый
Львы обычно спят по 20 часов в сутки. Вот и Нганну, раундов 6-7 проспал...
У них было соревнование, кто дольше проспит. Фура тоже как дремал весь бой. Но на классе настрелял на победу.
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mario-romario
Ответ Мага осторожный
Взрослые вроде мужики, а всё себя тиграми, волками, львами сравнивают
Что за лев этот тигр !
А волки в цирке не выступают, ауф!)
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