Нганну – о судействе в поединке с Фьюри: «Я был львом, сражавшимся со стаей гиен»
Фрэнсис Нганну высказался о судействе в поединке против Тайсона Фьюри.
«Я был львом, сражавшимся со стаей гиен. Я сражался с Фьюри, судьями и рефери, который позволил Тайсону нанести запрещенный удар локтем.
Я десятки раз просмотрел повтор того момента, но до сих пор не понимаю, почему с него не сняли балл», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Поединок между Фьюри и Нганну состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.
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Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
Хотел бы победить, значит надо было рисковать и атаковать поактивнее. А была в основном унылая ходьба
А волки в цирке не выступают, ауф!)