Дана Уайта угостили куртом и казахстанским шоколадом: «Лучшее, что я ел»

Президента UFC Дана Уайта во время взвешивания UFC 295 в Нью-Йорке угостили казахстанским шоколадом и куртом (национальный кисло-молочный продукт Казахстана).

Жительница Казахстана Азиза Сыздыкова опубликовала в социальных сетях видео, где Уайт пробует еду.

«Вот, что они едят в Казахстане. Кто-нибудь хочет кусочек казахстанской конфеты? Это лучшее из того, что я пробовал. Невероятно! Спасибо, что поделилась», – отметил Уайт.

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