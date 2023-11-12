Прохазка – об остановке боя с Перейрой: «Верное решение. Я был не в себе»

Иржи Прохазка прокомментировал решение судьи остановить бой с Алексом Перейрой.

«Думаю, что это было верное решение. Я был не в себе.

Так бывает. Я никогда не сдамся и вернусь только сильнее. Спасибо Алексу за бой», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде главного поединка турнира UFC 295 и выиграл титул чемпиона полутяжелого веса.

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