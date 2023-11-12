Прохазка – об остановке боя с Перейрой: «Верное решение. Я был не в себе»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка прокомментировал решение судьи остановить бой с Алексом Перейрой.

«Думаю, что это было верное решение. Я был не в себе.

Так бывает. Я никогда не сдамся и вернусь только сильнее. Спасибо Алексу за бой», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

Перейра нокаутировал Прохазку во втором раунде главного поединка турнира UFC 295 и выиграл титул чемпиона полутяжелого веса.

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11 комментариев

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Bullet91
в смысле? а разве комментаторы на спортс.ру не лучше тебя знают ранняя или нет остановка?
+23
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DenizKios
Красава Прохазка-настоящий самурай
+20
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Иса Умаров
Ответ Bullet91
в смысле? а разве комментаторы на спортс.ру не лучше тебя знают ранняя или нет остановка?
🤣
+5
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Владимир Ерофеев
Завтра будет говорить, что рано остановили, я был в норме!
+2
0
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cr cr777
Лучше молчи!
Уж ты не можешь знать лучше комментаторов со спортса!
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-1
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cr cr777
Ответ Bullet91
в смысле? а разве комментаторы на спортс.ру не лучше тебя знают ранняя или нет остановка?
Ты серьёзно сравниваешь экспертов со спортса с каким-то Прохазкой??!😂
+3
-2
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Bayern Munich
Неееее, Иржи ты мог продолжать, ты просто не понимаешь, тут экспертам веднее
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Ojer
Прохазка и в бою с Рейесом говорил что в нокаут улетел, потом проснулся, в честности и этике молодец, но остановили рано.
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clearsky
Перейра сначала проиграл титульник ранней остановкой Адесанье, теперь выиграл титульник ранней остановкой у Прохазки. Вселенная пришла в равновесие!
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Bullet91
Ответ cr cr777
Ты серьёзно сравниваешь экспертов со спортса с каким-то Прохазкой??!😂
каюсь, грешен))
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