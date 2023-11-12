Бонусы UFC 295: Садыхов против Борщева – бой вечера. У пяти бойцов бонусы за лучший перформанс

Теги UFC MMA Джессика Андраде Том Аспиналл Алекс Перейра UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Пять бойцов получили бонусы за турнир UFC 295.

В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 295. В главном событии Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и стал новым чемпионом в полутяжелом весе.

Диего Лопес, Бенуа Сэн-Дени, Джессика Андраде, Том Аспиналл и Алекс Перейра получили по $50 тысяч за лучший перформанс вечера.

Лучший бой турнира – Назим Садыхов против Вячеслава Борщева (ничья).

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2 комментария

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A G
Справедливо все
+3
0
+3
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Мадина Уйгурова
Дана раскошелился
+1
0
+1
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