Бонусы UFC 295: Садыхов против Борщева – бой вечера. У пяти бойцов бонусы за лучший перформанс
Пять бойцов получили бонусы за турнир UFC 295.
В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 295. В главном событии Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и стал новым чемпионом в полутяжелом весе.
Диего Лопес, Бенуа Сэн-Дени, Джессика Андраде, Том Аспиналл и Алекс Перейра получили по $50 тысяч за лучший перформанс вечера.
Лучший бой турнира – Назим Садыхов против Вячеслава Борщева (ничья).
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Сколько Павлович заработает за титульник против Аспиналла на UFC 295?
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