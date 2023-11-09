Легковес UFC Борщев объяснил, почему не выходит на бои с флагом: «Я дерусь за деньги, а не за Россию»

Вячеслав Борщев объяснил, почему не дерется за Россию в UFC.

«Кстати, как начал выступать по профессионалам, ни разу с флагом не выходил. Объясню, почему. Когда я дрался в национальной сборной, для меня было большой гордостью выйти с флагом, потому что я представлял Россию.

Сейчас я дерусь за деньги. Мне не кажется уместным выходить с флагом. Я не дерусь за Россию, за православных людей.

Я может, представляю их, но не дерусь за них. Дерусь за деньги. Мне перестанут платить, я перестану драться.

Но я так скажу. Если бы запретили конкретный флаг, можно было приколоться и чисто из принципа выйти с нашим флагом, раз хочется показать позицию», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев, идущий в промоушене с рекордом 2-2. В UFC Борщев попал через Претендентскую серию Даны Уайта.

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