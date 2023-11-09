Легковес UFC Борщев объяснил, почему не выходит на бои с флагом: «Я дерусь за деньги, а не за Россию»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Вячеслав Борщев Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Борщев объяснил, почему не дерется за Россию в UFC.

«Кстати, как начал выступать по профессионалам, ни разу с флагом не выходил. Объясню, почему. Когда я дрался в национальной сборной, для меня было большой гордостью выйти с флагом, потому что я представлял Россию.

Сейчас я дерусь за деньги. Мне не кажется уместным выходить с флагом. Я не дерусь за Россию, за православных людей.

Я может, представляю их, но не дерусь за них. Дерусь за деньги. Мне перестанут платить, я перестану драться.

Но я так скажу. Если бы запретили конкретный флаг, можно было приколоться и чисто из принципа выйти с нашим флагом, раз хочется показать позицию», – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев, идущий в промоушене с рекордом 2-2. В UFC Борщев попал через Претендентскую серию Даны Уайта.

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11 комментариев

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seppblatter@mail.ru
Молодец. Зато честно. И ведь UFC на Россию не нападало)) ученые в Церне не ходят с флагом запускать кварки в коллайдере за Россию
+19
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Александр Аствацатуров
Молодец. И патриот и не лицемер. Ясен пень что человек с фамилией Борщев представляет Россию. Успехов тебе !
+7
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Fynshy1991
Позиция адекватного человека
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-2
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Иса Умаров
Ответ Александр Аствацатуров
Молодец. И патриот и не лицемер. Ясен пень что человек с фамилией Борщев представляет Россию. Успехов тебе !
а борщ то украинский? нет? поясните
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rude.
Все по делу Слава! Респект.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Александр Аствацатуров
это блюдо славянское). причем тут ошибка приоды?
что за приода? приора ты хотел сказать?
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Александр Аствацатуров
Ответ Висита Эльмурзаев
что за приода? приора ты хотел сказать?
неее. ошибка природы.
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Орбит Орбит
Ответ Александр Аствацатуров
Молодец. И патриот и не лицемер. Ясен пень что человек с фамилией Борщев представляет Россию. Успехов тебе !
так так Аствацатуров, ты то каким боком про славянские борщи рассуждаешь?
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