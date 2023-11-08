Волков – о Джонсе и Миочиче: «Сомневаюсь, что кто-то из них вернется»

Александр Волков высказался о срыве боя Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Не могу сказать, что сильно удивлен [отмене поединка]. Скорее я был бы готов, если бы они после этого боя оба перестали выступать. Даже если бы выиграл , в тяжелом весе остались одни молодые, а их обоих интересуют только очень громкие бои.

А имен еще пока нет. По сути, сейчас для тяжелого веса ничего не меняется, только если кто-то из них не вернется. Но в этом я сомневаюсь», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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