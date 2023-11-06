Махачев – о реакции жены на бой с Волкановски: «Она сказала: «Снова с лысым будешь драться?»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев признался, что женщины в его семье плохо разбираются в MMA.

«Очень слабо. Мама, думаю, не знает фамилии, не запоминает. А жена, когда мне назначили Волкановски, позвонила, говорит: «Ты снова с этим лысым будешь драться?» Только внешне знает, ну и фрагменты, может, видела. Но вообще женский пол у меня дома слабо следит. Вот отец знает весь список», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

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15 комментариев

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Dart_Yoda
Супруга наверное о планах на вечер спрашивала, но Ислам иронии не понял.
+10
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Назар Игорь
Какая по счёту жена?
мужик, это ты на фото?
+12
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Katin Dag
Ответ Ryan T.
Из этой новости я узнал, что у махачева есть жена. А почему её никто никогда не видел? Её в подполе держат?
зачем ты так?у него и дочь есть и сын
+7
-1
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Igor Amdur
В Дагестане разбираются только в авиаинженерии
+9
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Мага осторожный
Ответ Ryan T.
Из этой новости я узнал, что у махачева есть жена. А почему её никто никогда не видел? Её в подполе держат?
под полотенцем
+4
-1
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Борис _____
Ответ Ryan T.
Из этой новости я узнал, что у махачева есть жена. А почему её никто никогда не видел? Её в подполе держат?
Если только что узнал - значит, за ММА не следишь. И зачем кому-то смотреть на жену Махачева? Меня, например, совершенно не колышет, есть ли она и как выглядит.
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dedpihto59
Опять с эти бородатым будешь драться- сказала жена Волкановски😀
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Karpins
С этим лысым евреем - спросила жена?
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Эмран Ибрагимов
Ответ Ryan T.
Из этой новости я узнал, что у махачева есть жена. А почему её никто никогда не видел? Её в подполе держат?
Есть такие люди не любят медийности.И почему его жену должны все видеть?)
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GBale
Ответ Ryan T.
Из этой новости я узнал, что у махачева есть жена. А почему её никто никогда не видел? Её в подполе держат?
она теперь должна показаться всему миру что ли ? че за логика блин ? Не всем людям в кайф свою жизнь напоказ ставить
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Висита Эльмурзаев
Ответ Ryan T.
Из этой новости я узнал, что у махачева есть жена. А почему её никто никогда не видел? Её в подполе держат?
просто он женился не на русской
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