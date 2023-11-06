Махачев – о реакции жены на бой с Волкановски: «Она сказала: «Снова с лысым будешь драться?»
Ислам Махачев признался, что женщины в его семье плохо разбираются в MMA.
«Очень слабо. Мама, думаю, не знает фамилии, не запоминает. А жена, когда мне назначили Волкановски, позвонила, говорит: «Ты снова с этим лысым будешь драться?» Только внешне знает, ну и фрагменты, может, видела. Но вообще женский пол у меня дома слабо следит. Вот отец знает весь список», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
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