Официально: Дариуш и Царукян подерутся в главном событии UFC Fight Night 233

Арман Царукян и Бенеил Дариуш возглавят турнир UFC.

Поединок в легком весе пройдет в ночь на 3 декабря в главном событии турнира UFC Fight Night 233, который состоится в Остине (Техас).

Царукян подходит к поединку с серией из двух побед, же в мае 2023 года техническим нокаутом проиграл .

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