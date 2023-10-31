Официально: Дариуш и Царукян подерутся в главном событии UFC Fight Night 233

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян и Бенеил Дариуш возглавят турнир UFC.

Поединок в легком весе пройдет в ночь на 3 декабря в главном событии турнира UFC Fight Night 233, который состоится в Остине (Техас).

Царукян подходит к поединку с серией из двух побед, Дариуш же в мае 2023 года техническим нокаутом проиграл Чарльзу Оливейре.

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3 комментария

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Леонид Матросов
Увидим иранско-армянскую борьбу.
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Вася Енотов
Арман в случае победы видимо получит свой долгожданный шанс на реванш
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Фома Гордеев
Арман заборет
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