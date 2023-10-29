Ислам Махачев: «Нога до сих пор в шоке»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев признался, что до сих пор испытывает проблемы с ногой.

«Нога до сих пор в шоке», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

 Махачев выложил фото, на котором показан момент с ударом по голове Александра Волкановски.

Ранее тренер Волкановски заявил, что Ислам сломал ногу, ударив Алекса по голове.

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3 комментария

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Ват-сон
а по-моему, судя по тексту (и смайлику), он просто троллит тренера Волка)
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Руслан Ганбаров
Уверен, это предложение возбудит тренера Волкановски, ведь чем не повод для реванша
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alexander bakulin
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какой зверюга этот волк. своим стальным черепом ногу ислама травмировал.
надобно ему победу отдать и чемпионский пояс вручить. ведь, как известно, в ММА главное это урон. после первого боя именно это хейтеры кукарекали "волкановский победил, потому, что у ислама фингал под глазом"
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