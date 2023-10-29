Ислам Махачев: «Нога до сих пор в шоке»

Ислам Махачев признался, что до сих пор испытывает проблемы с ногой.

«Нога до сих пор в шоке», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Махачев выложил фото, на котором показан момент с ударом по голове Александра Волкановски.

Ранее тренер Волкановски заявил, что Ислам сломал ногу, ударив Алекса по голове.

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Махачев открыт к третьему бою с Волкановски: «В этом нет смысла, но если UFC мне скажет, почему я должен отказываться?»