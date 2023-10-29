Ислам Махачев: «Нога до сих пор в шоке»
Ислам Махачев признался, что до сих пор испытывает проблемы с ногой.
«Нога до сих пор в шоке», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Махачев выложил фото, на котором показан момент с ударом по голове Александра Волкановски.
Ранее тренер Волкановски заявил, что Ислам сломал ногу, ударив Алекса по голове.
Оливейра – о победе Махачева над Волкановски: «Лишнее подтверждение эволюции Ислама в стойке»
Махачев открыт к третьему бою с Волкановски: «В этом нет смысла, но если UFC мне скажет, почему я должен отказываться?»
надобно ему победу отдать и чемпионский пояс вручить. ведь, как известно, в ММА главное это урон. после первого боя именно это хейтеры кукарекали "волкановский победил, потому, что у ислама фингал под глазом"