Тренер Волкановски: «Думаю, что Махачев сломал ногу, когда ударил Волкановски по голове»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Тренер Волкановски думает, что Махачев сломал ногу после удара по голове Алекса.

«Ислам сильно хромал на одну ногу после боя. Я думаю, что он мог сломать ее, когда ударил Волкановски по голове. Его нога выглядела травмированной, поэтому я сказал Волку: «Чувак, если ты не почувствовал этого, то бой был у тебя была в кармане, ведь он сломал ногу», – заявил Крейг Джонс.

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6 комментариев

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артем саркисян
Что курит этот тренер? То есть тот факт, что волкановски улетел жёстко в нокаут от этого удара, его вообще не волнует, потому что он должен был почувствовать перелом ноги Ислама(которого, судя по всему, не было), очнуться и победить его?))
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Bayern Munich
Как же он надоел, а его легендарная фраза вообще нечто ,,Волкановски похоронит самбо,,
+6
-2
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Team_Coach
Ответ lexx_sharingan
Жёстко Алекс не улетел, но тренер барогозит шо дурной конечно.
Улетел и еще на добивании спать пошел
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