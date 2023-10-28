Тренер Волкановски: «Думаю, что Махачев сломал ногу, когда ударил Волкановски по голове»

Тренер Волкановски думает, что Махачев сломал ногу после удара по голове Алекса.

«Ислам сильно хромал на одну ногу после боя. Я думаю, что он мог сломать ее, когда ударил Волкановски по голове. Его нога выглядела травмированной, поэтому я сказал Волку: «Чувак, если ты не почувствовал этого, то бой был у тебя была в кармане, ведь он сломал ногу», – заявил Крейг Джонс.

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