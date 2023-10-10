Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»

Американский боец Белал Мухаммад поделился ожиданиями от поединка своих конкурентов по дивизиону Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона, который запланирован на 16 декабря в Лас-Вегасе:

«Мне кажется, люди недооценивают, либо переоценивают борьбу Шавката. Конечно, он отличный боец, прекрасный страйкер. Его джиу-джитсу также очень качественное. Но мы на самом деле не видели, чтобы он вел атакующую борьбу, если только его соперники сами ему этого не позволяли. Не думаю, что «Вандербой» вообще преподнесет ему какую-либо борьбу, так что бой, скорее всего, в основном пройдет в стойке. «Вандербой» — один из лучших ударников в мире, думаю, этот матч будет более сложным, чем многие ожидают. Но Шавкат очень хорош, он всегда находит пути к победе и финишам. Я определенно нахожусь в предвкушении этого поединка»

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