Шавкат Рахмонов о страховке боя Эдвардс – Колби: «Я отказался, мне интереснее было подраться, чем ждать»
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о предложении страховать поединок за титул между Эдвардсом и Колби Ковингтоном:
«Мне предлагали страховать бой Эдвард – Колби. Я отказался. Они не захотели платить нормальные деньги, да и мне интереснее было подраться, чем ходить, ждать. Вроде как Белал Мохаммед согласился страховать»
У Шавката назначен бой на 16 декабря против Стивена Томпсона
Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»
«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA
Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»
Комментарии