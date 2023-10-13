Шавкат Рахмонов о страховке боя Эдвардс – Колби: «Я отказался, мне интереснее было подраться, чем ждать»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о предложении страховать поединок за титул между Эдвардсом и Колби Ковингтоном:

«Мне предлагали страховать бой Эдвард – Колби. Я отказался. Они не захотели платить нормальные деньги, да и мне интереснее было подраться, чем ходить, ждать. Вроде как Белал Мохаммед согласился страховать»

У Шавката назначен бой на 16 декабря против Стивена Томпсона

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

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