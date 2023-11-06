Экс-чемпион мира Бутаев – о бое Нганну – Фьюри: «Обидно за бокс. Теперь многие думают, что боец ММА вышел и побил лучшего боксера мира. Но Тайсон даже не готовился»

Теги Тайсон Фьюри Раджаб Бутаев бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира по боксу признался, что ему было тяжело смотреть поединок Фьюри.

«Очень печально. Было тяжело смотреть. Обидно за бокс. Видно, что Фьюри не готовился к этому поединку. А другие думают, что боец ММА вышел и побил лучшего боксера мира. Обидно из‑за этого.

Мы же понимаем, что при такой же подготовке Фьюри, как к Уайлдеру, Тайсон за один раунд разобрался бы с Нганну. У меня такое мнение», – заявил экс-чемпион мира по боксу Раджаб Бутаев.

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7 комментариев

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Ron_Jeremy
Думаю, в реванше так и сделает. Для этого весь этот цирк и устраивали))
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Fizkultprivet
Так он не побил его. Нокдаун оформил, но проиграл.
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seppblatter@mail.ru
Ответ Ron_Jeremy
Думаю, в реванше так и сделает. Для этого весь этот цирк и устраивали))
Изи мани для Фьюри)
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SGambler
Ответ ральф шумахер
Я бы, кстати,посмотрел Нгану -Усик, у первого теперь вот ,,репутация,, За титул, раз Фьюри бегает. Будет первый титульный бой с нулем силовых ударов от оппонента, и победа ,,упал, закончилось дыхание,,)
Повторюсь, он мог победить куда поубедительней и все равно равно реванш бы был, но хотя бы споров не было. Мог бы хотя бы тоже посадить на пятую точку, раз уж в любую секунду мог нокаутировать, особенно после того как сам сел и увидел танец обезьяны перед собой, по лицу было видно как это задело, он бы не сдерживался, эго небитого чемпиона не позволило бы. С чего это ему ровно на наследие? Ему наоборот не плевать, поэтому ему так не хотелось драться с Усиком, т.к. безвыигрышная ситуация, победит - победил полутяжа, ничего особенного, а если проиграет - огромные потери.
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