Экс-чемпион мира Бутаев – о бое Нганну – Фьюри: «Обидно за бокс. Теперь многие думают, что боец ММА вышел и побил лучшего боксера мира. Но Тайсон даже не готовился»

Экс-чемпион мира по боксу признался, что ему было тяжело смотреть поединок Фьюри.

«Очень печально. Было тяжело смотреть. Обидно за бокс. Видно, что Фьюри не готовился к этому поединку. А другие думают, что боец ММА вышел и побил лучшего боксера мира. Обидно из‑за этого.

Мы же понимаем, что при такой же подготовке Фьюри, как к Уайлдеру, Тайсон за один раунд разобрался бы с Нганну. У меня такое мнение», – заявил экс-чемпион мира по боксу Раджаб Бутаев.

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