Дивнич – о Хасбике: «Он Господь Бог или кто? В его словах есть признаки неонацизма»
Максим Дивнич увидел признаки неонацизма в словах Хасбика о евреях.
«Как я отреагировал, что Хасбик запретил мне ездить в Дагестан? Меня эти слова смешат. Как Хасбик может что-то мне запретить? Он Господь Бог или кто? Кто такой Хасбик?
Это публичный человек, у которого восемь миллионов подписчиков. Он пытается что-то говорить. Вот даже недавно читал новость, что против него ведется расследование.
В его высказываниях есть признаки неонацизма, фашизма. По сути, к этому самому призвал Хасбик: «Давайте, найдите евреев в гостинице». Я его не воспринимаю. Мне кажется, что он неадекватный человек», – сказал боец ММА Максим Дивнич.
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Странно так вы рассуждаете - вот буквально как кавказцы некоторые про того же Фёдора когда конфликт был - любые моменты из биографии подымаете, чтобы на личность перейти, вместо того чтобы по по факту аргументировать, будто сами святые.
Но я думаю с адекватными законопослушными гражданами они бы нашли общий язык - любой монотеистической веры и тем более национальности абсолютно. Я надеюсь кризис минует и немного выдохнем все.