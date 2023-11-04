Дивнич – о Хасбике: «Он Господь Бог или кто? В его словах есть признаки неонацизма»

Теги Максим Дивнич Хасбик Бокс/MMA/UFC

Максим Дивнич увидел признаки неонацизма в словах Хасбика о евреях.

«Как я отреагировал, что Хасбик запретил мне ездить в Дагестан? Меня эти слова смешат. Как Хасбик может что-то мне запретить? Он Господь Бог или кто? Кто такой Хасбик?

Это публичный человек, у которого восемь миллионов подписчиков. Он пытается что-то говорить. Вот даже недавно читал новость, что против него ведется расследование.

В его высказываниях есть признаки неонацизма, фашизма. По сути, к этому самому призвал Хасбик: «Давайте, найдите евреев в гостинице». Я его не воспринимаю. Мне кажется, что он неадекватный человек», – сказал боец ММА Максим Дивнич.

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10 комментариев

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KZT
Хасбик это салафитский и ваххабитский проект. Он ведь обычный инвалид, который стал популярен благодаря Хабибу. Он как шут, который может болтать все что угодно. Строитель халифата недоделанный.
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Вячеслав Тотров
Хезбала вообще себя в честь Хасбика назвали,но из-за авторских прав пришлось немного переделать
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A.L.F.
Ответ We are Arsenal
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И под кем он ходит? Раз все знают не проблема ведь назвать?
+6
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Analjinn
Ответ Мадина Уйгурова
У тебя и твоего друга Миши Маваши тоже достаточно нацизма в словах. А самый прикол это ваша одновременная ненависть к мигрантам и любовь к Путину и поддержка СВО против украинцев христиан славян)) Тогда как СВО предполагает под собой хоть и русский, но многонациональний мир, и завоз узбеков и таджиков в РФ)) В Мариуполе вон таджиков уже куча)) Маваши и Дивнич возят туда машины и продовольствия, а потом приезжают в Россию и топят против Хуснуллина и прочего. Двуличные используемые властью для отвлечения народа
Какая-то мешанина у вас. Таджики не люди что ли? Возить не надо ничего? В чём двуличность - РФ многонациональная - всем должно быть тут хорошо, а не только соплеменникам Хасбика. Почему евреи то должны страдать? Где вообще в текущем посте Дивич неправ?

Странно так вы рассуждаете - вот буквально как кавказцы некоторые про того же Фёдора когда конфликт был - любые моменты из биографии подымаете, чтобы на личность перейти, вместо того чтобы по по факту аргументировать, будто сами святые.
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Мадина Уйгурова
У тебя и твоего друга Миши Маваши тоже достаточно нацизма в словах. А самый прикол это ваша одновременная ненависть к мигрантам и любовь к Путину и поддержка СВО против украинцев христиан славян)) Тогда как СВО предполагает под собой хоть и русский, но многонациональний мир, и завоз узбеков и таджиков в РФ)) В Мариуполе вон таджиков уже куча)) Маваши и Дивнич возят туда машины и продовольствия, а потом приезжают в Россию и топят против Хуснуллина и прочего. Двуличные используемые властью для отвлечения народа
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varlan
Маленький но гордый человек. Религиозный но не фанатик. Серьезный бывает, но веселый и задорный. Чтоб вы ему не лепили, он в ваших страданиях не нуждается. Здоровья тебе и удачи Хасбик!
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Мадина Уйгурова
Ответ KZT
Хасбик это салафитский и ваххабитский проект. Он ведь обычный инвалид, который стал популярен благодаря Хабибу. Он как шут, который может болтать все что угодно. Строитель халифата недоделанный.
какой нафиг салафитский ваххабитский проект? он бьёт кошек, тогда как Пророк Мухаммад мир ему и благословение их любил и отрезал подол одежды, чтобы не будить кота, Хасбик матерится,любит дорогую одежду, дорогие машины, тогда как в салафитской акыде идея возвращения к истинному исламу без высокомерия, сквернословия и без бахвальства. Тем более их всех спонсирует ОАЭ, светская давно уже страна и друг Израиля, это даже не Саудия.
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Analjinn
Ответ Мадина Уйгурова
Никакой мешанины нет. Таджики люди. Но Маваши/Дивнич и их аудитория в комментах ВК например уничижительно оскорбляет их, называя черными, и прочими словами, заменяя последнее время на многонационал и издевательское " ценный иностранный специалист". Возить надо конечно же. Но по возвращению не надо писать, что Хуснуллин плохой и враги народа завозят таджиков. Или он что, против политики президента? Да, РФ многонациональная - и многоРЕЛИГИОЗНАЯ, объясните это Дивничу и Маваши.
Знаете, вот эта рознь, ну она же не на пустом месте. Не слежу ни за Дивничем, ни за Маваши отдельно (раньше всегда клоуном казался, из тех что любят старшаками ходить и поучать) - сейчас в паблик посмотрел. Да он какой-то движ разгоняет который со стороны может коробить - вот это через интернет, эти шутки такие нехорошие - это очень агрессивно выглядит со стороны как бы доминирующей народности. Но идёт сво, а тут такие ножи в спину - провокации, восстания.

Но я думаю с адекватными законопослушными гражданами они бы нашли общий язык - любой монотеистической веры и тем более национальности абсолютно. Я надеюсь кризис минует и немного выдохнем все.
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