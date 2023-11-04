Дивнич – о Хасбике: «Он Господь Бог или кто? В его словах есть признаки неонацизма»

Максим Дивнич увидел признаки неонацизма в словах Хасбика о евреях.

«Как я отреагировал, что Хасбик запретил мне ездить в Дагестан? Меня эти слова смешат. Как Хасбик может что-то мне запретить? Он Господь Бог или кто? Кто такой Хасбик?

Это публичный человек, у которого восемь миллионов подписчиков. Он пытается что-то говорить. Вот даже недавно читал новость, что против него ведется расследование.

В его высказываниях есть признаки неонацизма, фашизма. По сути, к этому самому призвал Хасбик: «Давайте, найдите евреев в гостинице». Я его не воспринимаю. Мне кажется, что он неадекватный человек», – сказал боец ММА Максим Дивнич.

Подписчик пожаловался на Хасбика в Генпрокуратуру за посты о евреях, блогера проверят на экстремизм (Mash)

Кикбоксер Аскеров: «Куда Земля завернула, раз Мурад Легенда стал идолом, а Хасбик учит религии?»