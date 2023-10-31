Подписчик пожаловался на Хасбика в Генпрокуратуру за посты о евреях, блогера проверят на экстремизм (Mash)

Теги UFC MMA Хасбик Бокс/MMA/UFC

В отношении Хасбика проведут проверку об экстремизме.

Как сообщает телеграм-канал Mash, заявление на Хасбуллу Магомедова написал один из его подписчиков: он пожаловался на два поста блогера, в которых он призвал не сдавать квартиры евреям в Дагестане и пригрозил «превратить в пепел» гостиницу в Хасавюрте, если оттуда не выселят евреев.

В отношении Хасбика проводится проверка по статье 282 УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды.

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2 комментария

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DrDro
Да да.
А нас официально будут продолжать убеждать, что в набеге на аэропорт виновны прозападные телеграмм каналы, спровоцировали добрых и пушистых.
Надеюсь этого недобоевика хорошо потрясут за такие призывы.
+6
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Melnikov1968
Давно пора ему хвост прижать.
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0
+3
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