Хабиб Нурмагомедов: «Дисциплина, упорный труд и терпение – это все про Ислама Махачева. Он лучший в этой игре»
Хабиб Нурмагомедов назвал Ислама Махачева лучшим бойцом в UFC.
«Дисциплина, упорный труд и терпение – это все про Ислама Махачева. На данный момент лучший в этой игре. Пусть Аллах сохранит тебя, Брат, во благе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?
Махачев – о словах Хабиба после боя с Волкановски: «Он написал: «Что за бомба, оформил четко»
Джонс,после скандала с допингом и проигрыша Реесу, отдыхает три года,далее возвращается- побеждает Кик Боксера (который не входил в топ 10 лучших вне весовой) и становится на первую строчку 😂😂
Иван , ты что этим хотел сказать ?
Я вот русский славянин, топил за пацанов с Кавказа !!!