Хабиб Нурмагомедов: «Дисциплина, упорный труд и терпение – это все про Ислама Махачева. Он лучший в этой игре»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов назвал Ислама Махачева лучшим бойцом в UFC.

«Дисциплина, упорный труд и терпение – это все про Ислама Махачева. На данный момент лучший в этой игре. Пусть Аллах сохранит тебя, Брат, во благе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

Махачев – о словах Хабиба после боя с Волкановски: «Он написал: «Что за бомба, оформил четко»

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10 комментариев

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Антон Суровый
Оливейра и Волк зачистили дивизионы и входили в топ 3 лучших вневесовой категории- Ислам забрал их серии себе

Джонс,после скандала с допингом и проигрыша Реесу, отдыхает три года,далее возвращается- побеждает Кик Боксера (который не входил в топ 10 лучших вне весовой) и становится на первую строчку 😂😂
+10
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+7
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Politruk
Конечно лучший, кто тут будет спорить?
+2
0
+2
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Максим Огурцов
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Иван хватит бухать, скоро ещё Асбаров переедет попина тогда можешь бухать
Ну ты тут тоже хорош… не подкидывай
Иван , ты что этим хотел сказать ?
Я вот русский славянин, топил за пацанов с Кавказа !!!
+2
0
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edgarok
Ничего не имею против Ислама но никого не смутили добивания по затылку ? Было как минимум 4 акцентированных хаммерфиста в запрещенное место
+1
-1
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ ЛТМ
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Иван хватит бухать, скоро ещё Асбаров переедет попина тогда можешь бухать
0
0
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Антон Суровый
Ответ Максим Огурцов
Ну ты тут тоже хорош… не подкидывай Иван , ты что этим хотел сказать ? Я вот русский славянин, топил за пацанов с Кавказа !!!
+
0
0
0
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Elkorazon01
Ответ ЛТМ
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Огнетушитель 🧯 ему, срочно
0
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