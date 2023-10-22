Хабиб Нурмагомедов: «Дисциплина, упорный труд и терпение – это все про Ислама Махачева. Он лучший в этой игре»

Хабиб Нурмагомедов назвал Ислама Махачева лучшим бойцом в UFC.

«Дисциплина, упорный труд и терпение – это все про Ислама Махачева. На данный момент лучший в этой игре. Пусть Аллах сохранит тебя, Брат, во благе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

Махачев – о словах Хабиба после боя с Волкановски: «Он написал: «Что за бомба, оформил четко»