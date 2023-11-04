Исмаилов требует от Минеева билеты бизнес-класса до Ливана: «Если ты не воздухан, я жду их»

Магомед Исмаилов потребовал авиабилеты до Ливана от Владимира Минеева.

«На горизонте появился Минеев, а я уже заскучал. Ты там мне билеты купил? Где мои билеты? Если это не был «воздух», я жду свои билеты.

Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держу уровень.

В личку напишу тебе. Ответь, где мне забрать билеты? Если ты, конечно, не воздухан», – заявил боец ММА Магомед Исмаилов.

Магомед Исмаилов может подраться с Дарреном Тиллом по правилам бокса

«Не нужно слез – делай! Главное, возвращайся к нашему бою». Минеев призвал Исмаилова отправиться в Палестину