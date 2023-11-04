Исмаилов требует от Минеева билеты бизнес-класса до Ливана: «Если ты не воздухан, я жду их»
Магомед Исмаилов потребовал авиабилеты до Ливана от Владимира Минеева.
«На горизонте появился Минеев, а я уже заскучал. Ты там мне билеты купил? Где мои билеты? Если это не был «воздух», я жду свои билеты.
Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держу уровень.
В личку напишу тебе. Ответь, где мне забрать билеты? Если ты, конечно, не воздухан», – заявил боец ММА Магомед Исмаилов.
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