Исмаилов требует от Минеева билеты бизнес-класса до Ливана: «Если ты не воздухан, я жду их»

Теги Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов потребовал авиабилеты до Ливана от Владимира Минеева.

«На горизонте появился Минеев, а я уже заскучал. Ты там мне билеты купил? Где мои билеты? Если это не был «воздух», я жду свои билеты.

Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держу уровень.

В личку напишу тебе. Ответь, где мне забрать билеты? Если ты, конечно, не воздухан», – заявил боец ММА Магомед Исмаилов.

Магомед Исмаилов может подраться с Дарреном Тиллом по правилам бокса

«Не нужно слез – делай! Главное, возвращайся к нашему бою». Минеев призвал Исмаилова отправиться в Палестину

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14 комментариев

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Деревянная рука
Потом потребует от Хамас тоннели бизнес-класса
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Сергей Орлов
Цирк двух "воздуханов".
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Мадина Уйгурова
Разница между ним и Минеевым нет, даже если предположить что Магу не возьмут за жопу при попытке пересечь границу и он окажется в Ливане, то будет он как и Вован курсировать между ЦУМом и Донецком/Бейрутом, но ни первый ни второй не будут где-то в окопах на фронте. Был уже такой блогер Некоглай,который уехал в Украину и записывал тик токи с якобы фронта, а сам в тылу запускал беспилотники. Воюют бедняки, а миллионеры сидят в тепле
+13
-1
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Михаил Бердугужа
Мага так ты сам трепло и это факт!
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Евгений Цыбульников
Взрослый мужик, а такую ахинею несёт. Да оба, собственно.
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vadik161
Автомат со стразами
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Сергей Орлов
Ответ Деревянная рука
Потом потребует от Хамас тоннели бизнес-класса
😁
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ББ
Ответ ne ravnodushen
На Кавказе редко можно встретить балабола, но из любого правила есть исключение.
Про то, что среди кавказцев нет "балаболов", я надеюсь, была ирония?
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Kitai2015
жаба гадюку…..
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Министерство Правды!
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varlan
Если ты переживаешь и сочувствуешь народу Палестины, то тебе надо сразу туда на войну? Какие же вы долб....бы
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