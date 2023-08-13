ACA введет страховку на случай серьезных травм и смертей бойцов
Майрбек Хасиев объявил, что будет платить семьям бойцов, получивших смертельные травмы.
«Руководство АСА не раз приходило к выводу, что бойцы, выходя на бой, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью! Эта тема обсуждалась нами часто и особенно после случая с узбекским бойцом, дай Всевышний ему лучшей доли в раю!
Поэтому нами принято решение о страховании бойцов АСА на случай получения серьезных травм, приводящих к потере здоровья и, не дай Всевышний, к летальному исходу! В связи с этим я считаю необходимым:
- АСА берет на себя лечение серьезных травм, выводящих бойца из строя на 1,5 год;
- В случае получения травмы, приведшей к летальному исходу, АСА выплачивает + 100% от гонорара, указанного в контракте!
Условия вступают в силу с 1 января 2024 года», – приводит слова босса промоушена ACA Майрбека Хасиева пресс-служба организации.
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