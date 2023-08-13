ACA введет страховку на случай серьезных травм и смертей бойцов

Теги происшествия ACA Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Майрбек Хасиев объявил, что будет платить семьям бойцов, получивших смертельные травмы.

«Руководство АСА не раз приходило к выводу, что бойцы, выходя на бой, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью! Эта тема обсуждалась нами часто и особенно после случая с узбекским бойцом, дай Всевышний ему лучшей доли в раю!

Поэтому нами принято решение о страховании бойцов АСА на случай получения серьезных травм, приводящих к потере здоровья и, не дай Всевышний, к летальному исходу! В связи с этим я считаю необходимым:

  1. АСА берет на себя лечение серьезных травм, выводящих бойца из строя на 1,5 год;
  2. В случае получения травмы, приведшей к летальному исходу, АСА выплачивает + 100% от гонорара, указанного в контракте!

Условия вступают в силу с 1 января 2024 года», – приводит слова босса промоушена ACA Майрбека Хасиева пресс-служба организации.

Пономарев травмировал ногу в первом раунде боя с Вахаевым и проиграл техническим нокаутом

Страшная травма 135-килограммого тяжа, работавшего в зале Федора – вышел и сломал ногу через 35 секунд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий