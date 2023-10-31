Нганну – о реакции Уайта на его бой с Фьюри: «Кому не плевать?»
Фрэнсиса Нганну не интересует мнение Даны Уайта о бое с Тайсоном Фьюри.
«Как к этому отнесся Дана Уайт? Кому не плевать. Я не могу быть чьей-то марионеткой. Я слишком большой и гордый для этого», – сказал бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, дебютировавший в профессиональном боксе в бою с Тайсоном Фьюри, в котором проиграл раздельным решением судей.
Напомним, что Нганну был чемпионом UFC в тяжелом весе, но в 2023 году не продлил контракт с промоушеном, оставил титул и стал свободным агентом.
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