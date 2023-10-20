Хабиб – о Махачеве: «Младший и крепкий»
Хабиб Нурмагомедов поддержал Ислама Махачева перед поединком в Абу-Даби.
«Младший и крепкий», – написал в соцсетях Нурмагомедов, опубликовав фотографию Махачева с чемпионским поясом.
В главном событии UFC 294 Махачев проведет титульный поединок против Александра Волкановски. Турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.
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