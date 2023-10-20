Хабиб – о Махачеве: «Младший и крепкий»

Хабиб Нурмагомедов поддержал Ислама Махачева перед поединком в Абу-Даби.

«Младший и крепкий», – написал в соцсетях , опубликовав фотографию Махачева с чемпионским поясом.

В главном событии UFC 294 проведет титульный поединок против . Турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.

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