Хабиб – о Махачеве: «Младший и крепкий»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал Ислама Махачева перед поединком в Абу-Даби.

«Младший и крепкий», – написал в соцсетях Нурмагомедов, опубликовав фотографию Махачева с чемпионским поясом.

В главном событии UFC 294 Махачев проведет титульный поединок против Александра Волкановски. Турнир состоится 21 октября в Абу-Даби.

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1 комментарий

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факты про футбол
"Старый и жирный"- ответил Махачев, выложив фото со своим поясом и Хабибом
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