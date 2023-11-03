Тренер О’Мэлли: «Не удивлюсь, если Гейджи нокаутирует Махачева»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Шон О'Мэлли Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Тренер Шона О’Мэлли считает, что Джастин Гейджи может победить Ислама Махачева.

«Люди думают, что Махачев просто переедет Гейджи. Я так не считаю. Когда он дрался с Хабибом Нурмагомедовым, он прилетел в Абу-Даби всего за 10 дней до боя – это было плохое решение.

Даже Хабиб считает, что Гейджи погубила разница в часовых поясах. Но нынешняя версия Гейджи... Если Джастин подерется с Махачевым в каком-нибудь Лас-Вегасе, например, то я не удивлюсь, если он победит нокаутом», – сказал Тим Уэлч, работающий тренером Шона О’Мэлли.

С кем дальше драться Исламу Махачеву?

Джастин Гейджи: «Не знаю, можно ли выиграть у Махачева. Но я сделаю все возможное, чтобы победить его»

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4 комментария

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TiNO
Ещё один))) То тренер Волкановски нёс бред про убийство самбо, то этот очередную порцию чуши гонит
+3
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Isa Babaev
Что он несёт, боже
Приедь Гэйтджи за пол года до боя - ничего не изменилось бы
Между Исламом и Джастином пропасть в классе
+1
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0
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jmkc6z5z9t
Шанс есть на лаки панч.Если Ислам будет осторожен то Гейджи проиграет
+1
-1
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mishanya.kashnikov
Гейджи крайне опасен, вполне может быть это же бои
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