Тренер О’Мэлли: «Не удивлюсь, если Гейджи нокаутирует Махачева»

Тренер Шона О’Мэлли считает, что Джастин Гейджи может победить Ислама Махачева.

«Люди думают, что Махачев просто переедет Гейджи. Я так не считаю. Когда он дрался с , он прилетел в Абу-Даби всего за 10 дней до боя – это было плохое решение.

Даже Хабиб считает, что Гейджи погубила разница в часовых поясах. Но нынешняя версия Гейджи... Если Джастин подерется с в каком-нибудь Лас-Вегасе, например, то я не удивлюсь, если он победит нокаутом», – сказал Тим Уэлч, работающий тренером Шона О’Мэлли.

С кем дальше драться Исламу Махачеву?

Джастин Гейджи: «Не знаю, можно ли выиграть у Махачева. Но я сделаю все возможное, чтобы победить его»