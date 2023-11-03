Тренер О’Мэлли: «Не удивлюсь, если Гейджи нокаутирует Махачева»
Тренер Шона О’Мэлли считает, что Джастин Гейджи может победить Ислама Махачева.
«Люди думают, что Махачев просто переедет Гейджи. Я так не считаю. Когда он дрался с Хабибом Нурмагомедовым, он прилетел в Абу-Даби всего за 10 дней до боя – это было плохое решение.
Даже Хабиб считает, что Гейджи погубила разница в часовых поясах. Но нынешняя версия Гейджи... Если Джастин подерется с Махачевым в каком-нибудь Лас-Вегасе, например, то я не удивлюсь, если он победит нокаутом», – сказал Тим Уэлч, работающий тренером Шона О’Мэлли.
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Джастин Гейджи: «Не знаю, можно ли выиграть у Махачева. Но я сделаю все возможное, чтобы победить его»
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