«Эй, жадина. Ты готов к 23 декабря?». Усик обратился к Фьюри

Александр Усик назвал Тайсона Фьюри жадиной и призвал принять бой.

«Эй, жадина, мой друг . Я готов к 23 декабря. А ты?» – сказал чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе .

Усик – о переносе поединка с Фьюри: «У нас подписан контракт, в котором сказано, что бой пройдет 23 декабря. Пусть Фьюри освободит титул, а потом идет отдыхать»

Фьюри – о нокдауне: «Я почувствовал хук по затылку. Кроме этого, Нганну ничего не смог сделать»