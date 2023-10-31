«Эй, жадина. Ты готов к 23 декабря?». Усик обратился к Фьюри
Александр Усик назвал Тайсона Фьюри жадиной и призвал принять бой.
«Эй, жадина, мой друг Тайсон Фьюри. Я готов к 23 декабря. А ты?» – сказал чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик.
Усик – о переносе поединка с Фьюри: «У нас подписан контракт, в котором сказано, что бой пройдет 23 декабря. Пусть Фьюри освободит титул, а потом идет отдыхать»
Фьюри – о нокдауне: «Я почувствовал хук по затылку. Кроме этого, Нганну ничего не смог сделать»
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