Поединок между Фьюри и Усиком пройдет в феврале (ESPN)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в феврале 2024 года.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 23 декабря, но команда Фьюри заявила о переносе поединка.

Напомним, 28 октября Фьюри в Эр-Рияде подрался с Фрэнсисом Нганну, победив раздельным решением судей в бою за специальный пояс WBC.

Конор Макгрегор – о бое Усика и Фьюри: «У Александра нет мощи Нганну»

Фьюри ответил Усику: «Ты получишь следующим»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий