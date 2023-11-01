Поединок между Фьюри и Усиком пройдет в феврале (ESPN)
Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в феврале 2024 года.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.
Изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 23 декабря, но команда Фьюри заявила о переносе поединка.
Напомним, 28 октября Фьюри в Эр-Рияде подрался с Фрэнсисом Нганну, победив раздельным решением судей в бою за специальный пояс WBC.
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