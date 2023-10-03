Менеджер Емельяненко: «Реванш с Харитоновым имеет смысл. Но Александру нужно привести себя в кондиции»

Теги Александр Емельяненко MMA Сергей Харитонов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко высказался о возможном бое с Сергеем Харитоновым.

«Сергея Харитонова уже всерьез не воспринимаю. Вот он говорит, что он жил с Сашей и знает, кто он такой, поэтому не подаст ему руку. Но Сергей забыл уточнить, где он жил… А жил он у Саши в квартире и тренировался вместе.

Имеет ли смысл реванш Харитонова и Емельяненко? Наверное, да, но Саше нужно привести себя в кондиции. На текущий момент, скорее всего, конкурентным бой не получится. Хотя последний бой Харитонова… Ну там оценивать что‑то сложно.

В общем, обоим для реванша нужно подготовиться. И считаю, что такое противостояние придаст дополнительную мотивацию Саше», – сказал менеджер Никита Бурчак.

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1 комментарий

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Николай Орлов
А для кондиции Саня сходит в Красное/Белое
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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