Джон Джонс: «Не стоит меня недооценивать. Мои лучшие дни еще впереди»

Теги травмы UFC MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс прокомментировал отмену боя со Стипе Миочичем.

Поединок должен был пройти в ночь на 12 ноября и возглавить UFC 295 в Нью-Йорке.

«Хоть я и ненавижу трудные времена и невзгоды, мне нравится быть человеком, который отказывается сдаваться и демонстрирует упорство. Уверен, что даже хейтеры не сбрасывают меня со счетов.

Не стоит меня недооценивать. Мои лучшие дни еще впереди», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Напомним, что на прошлой неделе Джонс получил разрыв грудной мышцы. Он пропустит около восьми месяцев.

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1 комментарий

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Лютый альбинос
Конечно, лучшие дни впереди - ЮСАДА же ушла)))
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