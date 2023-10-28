Джон Джонс успешно перенес операцию: «Миссия выполнена»

Теги UFC MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс успешно перенес операцию.

Чемпион UFC обратился к подписчикам в соцсетях:

«Миссия выполнена. Нас ждет долгий путь к восстановлению. Сделаем это», – заявил Джонс.

Ранее Дана Уайт сказал, что у американского бойца разрыв грудной мышцы. Он пропустит около восьми месяцев.

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