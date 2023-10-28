Джон Джонс успешно перенес операцию: «Миссия выполнена»
Джон Джонс успешно перенес операцию.
Чемпион UFC обратился к подписчикам в соцсетях:
«Миссия выполнена. Нас ждет долгий путь к восстановлению. Сделаем это», – заявил Джонс.
Ранее Дана Уайт сказал, что у американского бойца разрыв грудной мышцы. Он пропустит около восьми месяцев.
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