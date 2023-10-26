Комментатор UFC Аник – об отмене титульника Джонс – Миочич: «Тяжело терять встречу величайших в истории, но Павлович против Аспиналла – тот самый бой»

Джон Аник назвал бой Павловича и Аспиналла более актуальным для тяжелого веса UFC.

«В любом случае тяжело терять главное событие турнира, в котором должны сразиться величайший в истории и его будущий коллега по Залу славы.

Но с точки зрения актуальности тяжелого веса в 2023 году и в будущем, против – это тот самый бой. Оба в отличной форме, готовы убивать и регулярно защищать титул», – написал в соцсетях комментатор UFC Джон Аник.

Напомним, что бой и отменен из-за травмы чемпиона в тяжелом весе. Вместо них в октагон выйдут Сергей Павлович и Том Аспиналл, которые подерутся за временный титул UFC.

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