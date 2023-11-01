«У нас смелости вагон». Мокаев раскритиковал главу Дагестана, назвавшего участников беспорядков в Махачкале «трусами»

Теги происшествия MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев раскритиковал главу Дагестана Сергея Меликова.

Ранее Меликов осудил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, назвав их «звероподобными трусами».

«В Дагестане трусов нет! У нас смелости вагон! Мой Дагестан! А стыдно мне за тех дагестанцев, при которых Меликов обозвал дагестанцев трусами и немужчинами! Тут я вспомнил фразу: «Мой Дагестан, что сделали с тобой предатели!» – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Напомним, что инцидент произошел вечером 29 октября. Группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы и пыталась напасть на евреев, прибывших рейсом из Тель-Авива. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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36 комментариев

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Мага осторожный
Очень смелое заявление от человека, сидящего в Англии! Ну и ехал бы в своем вагоне смелости в Палестину воевать! А вообще конечно заявить о смелости толпы недоумков, бегающих по аэропорту за женщинами и детьми, верх кретинизма
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AVKU
Вот таких и нужно воспитывать. Они своими словами и отправляют народ на преступления.
+27
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sergoelkukuy
Один из Америки вещает, что всех простить надо.
Второй из Англии.
Дагестанцы хреновы.
Позорище фу
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Мага осторожный
Ответ ⚽️Juve⚽️
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Кто вас бедных собрался оккупировать?
+13
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Pronger
Смелость в турбине искали?
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Весс
лееее, разайдизь, ми брали аеропорд.
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Азамат011989
Обратите внимание, человек выступает за Англию, которая, если посмотреть по истории, принесла много бед мусульманам. Хотелось бы уточнить у неуважаемого мокаева, кого именно он называет предателями Дагестана и почему?
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Денис Погодин
у кого смелости вагон, тот уже на СВО давно.Вот там мужчины в отличии от Поп ММА
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"Iron"
Слишком много говорит уже.
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Мага осторожный
Ответ ⚽️Juve⚽️
Уже точно никто , дагестанцы показали пример как тараканов гнать
Пример как толпой громить самолёт в котором в основном дети и женщины? Спасибо, на таком примере сам учись
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Мишаня Кашников
Ответ dobinson
он в Англии живёт,
эта чесотка сейчас в Дагестане спокойно гуляет
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Bakhytzhan Babashev
Для этих людей моральный ориентир, это Хабиб и им подобные. Чего от них ожидать, кроме немотивированной агрессии и слепого фанатизма, не имеющего ничего общего с истиной верой.
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Весс
Ответ Нету Нету
у вас понятия нет что у Дагестанцев взгляды другие, ещё раз пишу война на Украине это преступление и большой грех, это не джихад. те Дагестанцы на сво они не религиозные. этот война интересны Путина
Хезболла ждёт добровольцев.
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sergoelkukuy
Ответ Тамагавк
Другой твою мамку жарит
Если только языком
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KZT
Ответ Нету Нету
у вас понятия нет что у Дагестанцев взгляды другие, ещё раз пишу война на Украине это преступление и большой грех, это не джихад. те Дагестанцы на сво они не религиозные. этот война интересны Путина
Езжайте в Газу и покажите какие вы праведные войны раз СВО для вас недостойное занятие.
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KZT
Так ты езжай на Украину. Там сейчас твои земляки, кстати, показывают настоящее мужество. Настоящие горцы.
Еще один «воин» из клетки. Инстаграмм ваш дом.
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Мага осторожный
А самое смешное, что эта клоунада по версии нашего правительства инсценирована западными спецслужбами с территории Украины! В таком случае участникам надо впаять измену Родине и дискредитацию российской армии 🤣
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sanek maloi
А этот беженца с чего даг то, он в Англии живёт и ее представляет. Стоит Хабибу очередную дичь в интернетах написать, прихлебатели лицемера из всех щелей повылазиют(
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ральф шумахер
нужно свое Гаунтаномо, в Северной Корее или Иране, туда хабибов, хасбиков и вот это все. Пусть тамошние спецы порезвятся.
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Рома Политов
Кстати, все пострадавшие в ходе этой акции дагестанцы, которые вообще не причём были
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Нету Нету
Ответ Bakhytzhan Babashev
Для этих людей моральный ориентир, это Хабиб и им подобные. Чего от них ожидать, кроме немотивированной агрессии и слепого фанатизма, не имеющего ничего общего с истиной верой.
а кто должен? эти власть предатели Дагестана? им не когда не будет слушать, и они с народом не считается
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KZT
Хотя бы в Махачкалу прилетел бы из Лондона. Воин.
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Мишаня Кашников
Ответ Тамагавк
Чесотка на киска твоей мамаши
иди помойся
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Oleg Where
Ответ ральф шумахер
сам - трус?)
Почему? Смелость есть, просто не вагон.
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KZT
Ответ ⚽️Juve⚽️
Уже точно никто , дагестанцы показали пример как тараканов гнать
Ты там был лично?
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