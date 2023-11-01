«У нас смелости вагон». Мокаев раскритиковал главу Дагестана, назвавшего участников беспорядков в Махачкале «трусами»

Мухаммад Мокаев раскритиковал главу Дагестана Сергея Меликова.

Ранее Меликов осудил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, назвав их «звероподобными трусами».

«В Дагестане трусов нет! У нас смелости вагон! Мой Дагестан! А стыдно мне за тех дагестанцев, при которых Меликов обозвал дагестанцев трусами и немужчинами! Тут я вспомнил фразу: «Мой Дагестан, что сделали с тобой предатели!» – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Напомним, что инцидент произошел вечером 29 октября. Группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы и пыталась напасть на евреев, прибывших рейсом из Тель-Авива. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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