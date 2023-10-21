Мокаев обратился к жителям Палестины после победы на UFC 294: «Хочу пожелать всем мира, Аллаху акбар»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев пожелал мира жителям Палестины после боя на UFC 294.

«Хочу пожелать мира всему миру. Мои братья и сестры в Палестине, желаю вам всем мира и надеюсь, что вы останетесь целы. Женщины, дети. Люблю вас, Аллаху акбар», – сказал Мухаммад Мокаев, победивший Тима Эллиотта на UFC 294.

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10 комментариев

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КЕТЧУПОЛИТАНО
Хоть один кавказский боец нашел у себя яйца. Молодец, маленький кумык
+12
-3
+9
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Markiz Petrov
подданный Великобритании Мохамет Мокаев
+10
-4
+6
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seppblatter@mail.ru
Ответ Мадина Уйгурова
а чьим подданным надо быть, чтобы выразить поддержку братьям и сестрам по вере?
Мадина Уйгурова вообще что-то не разбирается в ситуациях и вопросах подобных🤦🏻
+4
0
+4
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GBale
Ответ seppblatter@mail.ru
Почему бы всесильному божеству банально не создать Палестину? Что не так?
слишком банальный вопрос ) не позорься
+2
0
+2
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Thomas Bergersen
Ответ Мадина Уйгурова
а чьим подданным надо быть, чтобы выразить поддержку братьям и сестрам по вере?
Халифата
+3
-2
+1
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seppblatter@mail.ru
Ответ Мадина Уйгурова
а чьим подданным надо быть, чтобы выразить поддержку братьям и сестрам по вере?
Ну не подданным эксплуататоров и колониалистов! Йемен?
+1
-1
0
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Мадина Уйгурова
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Хоть один кавказский боец нашел у себя яйца. Молодец, маленький кумык
надеюсь Анкалаев, Чимаев и Махачев выскажутся тоже
+2
-2
0
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