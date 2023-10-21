Мокаев обратился к жителям Палестины после победы на UFC 294: «Хочу пожелать всем мира, Аллаху акбар»

Мухаммад Мокаев пожелал мира жителям Палестины после боя на UFC 294.

«Хочу пожелать мира всему миру. Мои братья и сестры в Палестине, желаю вам всем мира и надеюсь, что вы останетесь целы. Женщины, дети. Люблю вас, Аллаху акбар», – сказал , победивший Тима Эллиотта на UFC 294.

Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC