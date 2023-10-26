Представлен официальный постер боя Павлович – Аспиналл на UFC 295

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 295, в соглавном бою которого Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся за временный титул в тяжелом весе.

Изначально турнир должен был возглавить титульный поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, но бой отменили из-за травмы Джонса.

Комментатор UFC Аник – об отмене боя Джонса и Миочича: «Тяжело терять встречу величайших в истории, но Павлович против Аспиналла – тот самый бой»

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16 комментариев

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Даулет Абдрахманбек
отличный шанс для Сергея. если станет временным чемпионом, Джонсу придется защитить полноценный титул против Павловича без вариантов. Бой против легенду ЮФС уже серьезные деньги.
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+24
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Bayern Munich
Очень сложный бой для Серёги, Том уневерсален, если он не сможет противостоять ему в стойке, то сразу переключиться на борьбу
+14
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dn95hkhrt6
Ответ Даулет Абдрахманбек
отличный шанс для Сергея. если станет временным чемпионом, Джонсу придется защитить полноценный титул против Павловича без вариантов. Бой против легенду ЮФС уже серьезные деньги.
Не будет Джонс ничего защищать, абсолютно глупое решение , даже если он станет временным чемпионом, то следующий бой Чемпион не будет с ним драться, а будет с Миочичем, после которого скорее всего уйдет… а временный чемпион будет год сидеть и ждать чего то
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+11
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Андрей Фоминых
Ответ Bayern Munich
Очень сложный бой для Серёги, Том уневерсален, если он не сможет противостоять ему в стойке, то сразу переключиться на борьбу
держать дистанцию, избегать клинчей и лоукиков. у сергея помимо большого размаха рук( больше только у кости) есть нокаутирующая мощь и высокая точность попаданий.
+3
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+3
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Олег Акимов
Надеюсь Владимирович заберёт временный пояс
+2
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Даулет Абдрахманбек
Ответ dn95hkhrt6
Не будет Джонс ничего защищать, абсолютно глупое решение , даже если он станет временным чемпионом, то следующий бой Чемпион не будет с ним драться, а будет с Миочичем, после которого скорее всего уйдет… а временный чемпион будет год сидеть и ждать чего то
Джонс не будеть дратся победителем этого боя только при одном случае, если откажется от пояса.
+3
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Борис _____
Единственное, что я в связи с происходящим ну совсем не понимаю: на кой хрен было за уши тянуть Гана и делать его №1 ростера? Без этого и афиша бы посолиднее смотрелась.
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Деревянная рука
Ну тут очевидный фаворит Павлович
+3
-3
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Андрей Фоминых
как сказал том, он не суицидник зарубаться с сергеем. интересно будет посмотреть как он его сможет перевести, если кёртис не смог.
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dn95hkhrt6
Ответ Даулет Абдрахманбек
отличный шанс для Сергея. если станет временным чемпионом, Джонсу придется защитить полноценный титул против Павловича без вариантов. Бой против легенду ЮФС уже серьезные деньги.
Не будет Джонс ничего защищать, абсолютно глупое решение , даже если он станет временным чемпионом, то следующий бой Чемпион не будет с ним драться, а будет с Миочичем
+1
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<~Inter~>
Ответ Даулет Абдрахманбек
Джонс не будеть дратся победителем этого боя только при одном случае, если откажется от пояса.
Джонс будет драться с Миочичем. По всем заявлениям Даны видно, что он не готов отказаться от этого боя
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Герман Сергеевич
Ответ Деревянная рука
Ну тут очевидный фаворит Павлович
Зря вы так Аспинала недооцениваете.
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Roman R
Ответ Борис _____
Единственное, что я в связи с происходящим ну совсем не понимаю: на кой хрен было за уши тянуть Гана и делать его №1 ростера? Без этого и афиша бы посолиднее смотрелась.
потому что он должен был драться за временный пояс с одним из них, но слился...
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