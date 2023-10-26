Представлен официальный постер боя Павлович – Аспиналл на UFC 295
В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 295, в соглавном бою которого Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся за временный титул в тяжелом весе.
Изначально турнир должен был возглавить титульный поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, но бой отменили из-за травмы Джонса.
Комментатор UFC Аник – об отмене боя Джонса и Миочича: «Тяжело терять встречу величайших в истории, но Павлович против Аспиналла – тот самый бой»
16 комментариев