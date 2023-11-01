Официально: 9 декабря в Шанхае пройдет турнир UFC Fight Night

UFC проведет турнир серии Fight Night в китайском Шанхае.

Ивент состоится 9 декабря.

Сообщалось, что в главном событии турнира Сонг Ядонг мог подраться с , но россиянин отказался от поединка. Главный бой будет объявлен позже.

В последний раз Шанхай принимал турнир в ноябре 2017 года – его возглавил поединок между и .

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