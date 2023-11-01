Официально: 9 декабря в Шанхае пройдет турнир UFC Fight Night

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

UFC проведет турнир серии Fight Night в китайском Шанхае.

Ивент состоится 9 декабря.

Сообщалось, что в главном событии турнира Сонг Ядонг мог подраться с Петром Яном, но россиянин отказался от поединка. Главный бой будет объявлен позже.

В последний раз Шанхай принимал турнир UFC в ноябре 2017 года – его возглавил поединок между Келвином Гастелумом и Майклом Биспингом.

Менеджер Петра Яна опроверг информацию о поединке с Ядонгом: «Этот бой нам не предлагали»

Петр Ян сообщил о перенесенной операции: «Два дня назад спал, сейчас дома уже»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PokaNeBatya
Шара Буллет кажись там будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арни Терминатор
Ответ PokaNeBatya
Шара Буллет кажись там будет
главном бою надеюсь(в Китае фанатская база у него большая)раз у них нет альтернатива.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий