Официально: 9 декабря в Шанхае пройдет турнир UFC Fight Night
UFC проведет турнир серии Fight Night в китайском Шанхае.
Ивент состоится 9 декабря.
Сообщалось, что в главном событии турнира Сонг Ядонг мог подраться с Петром Яном, но россиянин отказался от поединка. Главный бой будет объявлен позже.
В последний раз Шанхай принимал турнир UFC в ноябре 2017 года – его возглавил поединок между Келвином Гастелумом и Майклом Биспингом.
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