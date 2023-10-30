Тренер Уайлдера: «Мы ведем переговоры с Нганну. Это один из вариантов»

Тренер Уайлдера сказал, что Деонтей может подраться с Нганну.

«Мы уже ведем переговоры с Нганну. Сейчас он является одним из вариантов, но мы посмотрим, как дальше пойдут дела. Я обсуждал это с Уайлдером. Думаю, что Нганну готов к этому бою. Для парня, у которого не было ни одного профессионального поединка на профессиональном ринге, он удивительно спокоен и самоуверен», – заявил Малик Скотт.

Тренер Уайлдера: «Уверен, что в любую эпоху Деонтей стоял бы в одном ряду с Али и Форманом»

Фрэнсис Нганну: «Мы с января ведем переговоры с Уайлдером. Хотим устроить два боя»