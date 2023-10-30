Тренер Уайлдера: «Мы ведем переговоры с Нганну. Это один из вариантов»

Теги Деонтей Уайлдер Малик Скотт бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тренер Уайлдера сказал, что Деонтей может подраться с Нганну.

«Мы уже ведем переговоры с Нганну. Сейчас он является одним из вариантов, но мы посмотрим, как дальше пойдут дела. Я обсуждал это с Уайлдером. Думаю, что Нганну готов к этому бою. Для парня, у которого не было ни одного профессионального поединка на профессиональном ринге, он удивительно спокоен и самоуверен», – заявил Малик Скотт.

Тренер Уайлдера: «Уверен, что в любую эпоху Деонтей стоял бы в одном ряду с Али и Форманом»

Фрэнсис Нганну: «Мы с января ведем переговоры с Уайлдером. Хотим устроить два боя»

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6 комментариев

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pups1
Ответ Евгений Цыбульников
А ещё совсем недавно я был одним из тех, кто совсем не верил в Нганну. А сейчас PFL, бой с Фьюри, теперь вон уже и Уайлдер в разработке... Понеслась жизнь у Фрэнсиса)
Уайдлер его отправит спать в 1-2 раунде
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Евгений Цыбульников
А ещё совсем недавно я был одним из тех, кто совсем не верил в Нганну. А сейчас PFL, бой с Фьюри, теперь вон уже и Уайлдер в разработке... Понеслась жизнь у Фрэнсиса)
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sledge-hammer
Вот это размахайка будет! В ринг-сайде можно и простудиться от этих замахов
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Mercedes
Ответ pups1
Уайдлер его отправит спать в 1-2 раунде
от создателей "Фьюри сводит его в школу бокса"
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a2wai
Уайлдер бедняга, если Нганну подкачает кардио, то он его бульдозером переедет.

Ну хоть бабок заработает.
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AVKU
Ответ pups1
Уайдлер его отправит спать в 1-2 раунде
Сейчас по Нганну идёт эйфория, крутой парень, равный бой с чемпионом. Надеюсь, сам Фрэнсис в ней не пребывает. Боксёр он очень средний, как по скорости, так и по техники. И возраст приличный, времени всё это исправлять нет.
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