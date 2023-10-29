Рой Джонс: «Фьюри отнесся к поединку с Нганну слишком легкомысленно»

Теги Рой Джонс-младший Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Рой Джос считает, что Фьюри легкомысленно отнесся к бою против Нганну.

«По итогам боя могу сказать одно – Фьюри отнесся к этому поединку слишком легкомысленно», – сказал бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс.

В ночь на 29 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри раздельным решением судей победил Фрэнсиса Нганну.

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