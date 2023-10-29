Дмитрий Бивол: «Насколько был хорош Нганну, настолько был плох Фьюри»

Теги Тайсон Фьюри Дмитрий Бивол бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол оценил бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Нганну был хорош, дисциплинирован. Насколько был хорош Нганну, настолько был плох Фьюри… Бросал мало ударов. Не знаю, с чем это связано. Может быть, простой, может быть, недооценил соперника…

Если Фьюри будет в такой же форме против Александра Усика, то вы сами понимаете, что случится. Да и я вообще понял, что Усик фаворит. Он наносит больше ударов, бьет по корпусу, у него лучшая выносливость. Вот такие у меня мысли после этого вечера», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

В ночь на 29 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри раздельным решением судей победил Фрэнсиса Нганну.

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10 комментариев

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margincall
Дана Уайт такого бойца потерял... Чемпиона своей организации, фактически избившего лучшего тяжеловеса в другом виде единоборств. Акции Фьюри обвалились, чувак просто опозорил бокс. Нганну красавчик, в него не верили, а он доказал всё без лишних слов своим хейтерам. Надеюсь ты будешь обеспечен деньгами до конца своей жизни, Фрэнсис.
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Johnny Walker
Нганну не дал ему быть хорошим.
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timasid
Ответ Johnny Walker
Нганну не дал ему быть хорошим.
каким образом он не дал? со стороны не было видно его плана на бой. Поделитесь соображениями
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<~Inter~>
С Усиком будет другая мотивация. Там не нужно будет идти по сценарию, так как на кону будут реальные пояса
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Bleffinho
хотелось бы узнать у Бивола, как он относится к тому, что сейчас начнут бои с ммашниками устраивать всем кому не лень
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RomanRomanov
Не дрался Фьюри и не выкидывал своих комбинаций практический , пересмотрите его другие бои просто , а этот бой был похож на бой Исмаилова и Дуралолы , который тоже дрался как парализованный !
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timasid
Дима, как всегда адекватен и объективен. Главное тактично умолчал, что у Усика самый слабый корпус дивизиона и в последних боя Усик выглядел не лучше Фьюри в поединке с Нгану
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timasid
габариты все же решают. Дима сам это ощутил в бою с Канело
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Вася Енотов
Нганну в этой ситуации действительно красавчик. Ему никто не давал шансов. А он разозлился и выдал максимум возможностей, прыгнув выше головы. Фьюри же или был не готов, или скрывал травму или что-то подобное, но казалось это был какой-то клон Фьюри или близнец, который и боксом не занимался, а только прошел вводный курс перед боем.
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zzzeeerrrooo
Ответ Johnny Walker
Нганну не дал ему быть хорошим.
Золото шейхов
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