Дмитрий Бивол: «Насколько был хорош Нганну, настолько был плох Фьюри»

Дмитрий Бивол оценил бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Нганну был хорош, дисциплинирован. Насколько был хорош Нганну, настолько был плох Фьюри… Бросал мало ударов. Не знаю, с чем это связано. Может быть, простой, может быть, недооценил соперника…

Если Фьюри будет в такой же форме против Александра Усика, то вы сами понимаете, что случится. Да и я вообще понял, что Усик фаворит. Он наносит больше ударов, бьет по корпусу, у него лучшая выносливость. Вот такие у меня мысли после этого вечера», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе .

В ночь на 29 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри раздельным решением судей победил .

Что мы поняли из боя Фьюри и Нганну? 5 главных выводов

Почему Фьюри победил, если упал в нокдаун и ужасно боксировал? Считаем очки в каждом раунде