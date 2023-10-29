Фрэнсис Нганну: «Фьюри должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл этот бой»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну раскритиковал судейство в бою против Тайсона Фьюри.

«Тайсон должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл этот бой», – написал Фрэнсис Нганну в соцсетях.

В ночь на 29 октября Нганну раздельным решением судей проиграл Тайсону Фьюри.

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2 комментария

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Johnny Walker
Нганну спустил в унитаз все достижения Владимира Кличко и Уайлдера.
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sanek maloi
Только нокауч нужен был, а так репутация бокса и непобежденного тяжа на кону, дебютанту ммашнику решением бы не отдали судьи, это и так понятно.
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