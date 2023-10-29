Фрэнсис Нганну: «Фьюри должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл этот бой»

Фрэнсис Нганну раскритиковал судейство в бою против Тайсона Фьюри.

«Тайсон должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл этот бой», – написал Фрэнсис Нганну в соцсетях.

В ночь на 29 октября раздельным решением судей проиграл .

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