Записки поединка Фьюри – Нганну: двое судей отдали второй и четвертый раунды Тайсону
Появились судейские записки поединка Фьюри – Нганну.
Победу Нганну отдал канадский судья Эд Гарнер. Американский и мексиканский судьи посчитали бой в пользу Фьюри.
Напомним, что Фрэнсис Нганну раздельным решением проиграл Тайсону Фьюри.
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