Записки поединка Фьюри – Нганну: двое судей отдали второй и четвертый раунды Тайсону

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Появились судейские записки поединка Фьюри – Нганну.

Победу Нганну отдал канадский судья Эд Гарнер. Американский и мексиканский судьи посчитали бой в пользу Фьюри.

Напомним, что Фрэнсис Нганну раздельным решением проиграл Тайсону Фьюри.

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1 комментарий

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Serik86
Когда начал раздельное решение. Думал ничья будет.
Удивился Фьюри забрал 🤭🤭🤭
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