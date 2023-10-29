Фрэнсис Нганну: «Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение в бою с Тайсоном Фьюри.

«Сегодня вечером речь шла о преданности делу и решимости, о надежде и судьбе. Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались. Этот вечер должен был принести мне веру в себя, чтобы продолжить карьеру спортсмена», – сказал после боя Фрэнсис Нганну.

Нганну проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

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22 комментария

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bel01
Нганну победил.
Весь мир это видел.
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CatFat Bad
Те,кто писал,что Фьюри играется - вы тупыe?) Вопрос риторический
+15
-6
+9
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Azamat Abdukadyroff
Ну что ты наделал, Усик же просил тебя быть осторожным с цыганом, теперь Фьюри не выйдет 23 -го декабря
+9
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Iamliam
Может Усику с Нганну лучше подраться? Потом просто сравним эти бои и заочно объявим лучшего, Фьюри или Усика. А то походу их бой опять под угрозой срыва)
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VictorVallecano
Ответ Kurt
Нганну молодец, может дальше зарабатывать большие деньги в боксе. С Уальдером или Джошуа было бы интересно.
Смешно. Уайлдер или Джошуа не будут валять дурака, а проведут нормальный лагерь и ушатают Нганну без проблем, более чем уверен.
+3
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+3
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SGambler
Интересно что Дана думает по этому поводу, с одной стороны он не любит Нганну, с другой стороны тот сегодня поднял престиж ММА и UFC и понизил престиж конкурирующего вида спорта. И отомстил за все издевательства Джейка Пола над ммашниками).
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Александр Никитин
Ответ Kurt
Нганну молодец, может дальше зарабатывать большие деньги в боксе. С Уальдером или Джошуа было бы интересно.
вот так и разводят особо одаренных
+4
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Kurt
Нганну молодец, может дальше зарабатывать большие деньги в боксе. С Уальдером или Джошуа было бы интересно.
+4
-2
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Александр Никитин
Ответ Forever and Ever
Как же горит у фанатов цыгана и прочих боксеров. Сегодня Наггну просто деклассировал бокс.
деклассировал цирк
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Bleffinho
Бой доказал, что бои боксёров с ммашниками - договорняк и постанова, а у некоторых даже чемпионов отсутствует самолюбие, деньги затмевают всё и от жадности готовы даже в нокдаунах валяться
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Александр Никитин
Ответ Asl Ali
Бой постанова , но Нганыч выглядел большим боксером ,чем Фура. честно сказать выглядело смешно. не удивлюсь если с усиком будет другой Тайсон уже
ну логично, а как еще сделать постанову. если бы Фьюри был боксером больше чем Нганну в бою, боя бы не было
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Denis Nikitin
Этот бой доказал только то, что когда делает шоу для кучи богатых и знаменитых людей, то должно быть шоу с резонансным и интригующим финалом
Кто-то всерьез думает, что Нганну в серьезном бое ходил бы начиная с 5 раунда на прямых ногах, с опущенными руками? Или что в последнем раунде на последней минуте бойцы, не уверенные в результате, просто бы без ударов перемещались по рингу? Или на полном серьезе кто-то уверен, что человек придет в другой спорт и за несколько месяцев догонит уровень, который нарабатывается кучей любительских боев? Уайлдер был чемпионом мира и даже ему очень не хватает базы в любителях
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Христиан Юла
Франс молодец! Браво! На зад посадил чемпиона мира! Молодец!
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Forever and Ever
Как же горит у фанатов цыгана и прочих боксеров. Сегодня Наггну просто деклассировал бокс.
+3
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inmotion
Ответ VictorVallecano
Смешно. Уайлдер или Джошуа не будут валять дурака, а проведут нормальный лагерь и ушатают Нганну без проблем, более чем уверен.
Но это можно будет хорошо продать :)
А если бы Фьюри сегодня деклассировал Нганну, то никому бы это уже не было интересно. Так что Френсис сейчас счастлив как никто другой )
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Александр Никитин
Ответ Vadim Larin
Ахаха, вот эти крикуны про постанову, вы хоть бой смотрели? Какая может быть постанова с такой открытой рубкой как в 8 раунде, типа ди каприо с морганом фрименом дрались так сыграть и не оторвать голову до жопы?
открытая рубка на две секунды... иди спать, отбой уже в дурке давно
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Denis Nikitin
Ответ Vadim Larin
Ахаха, вот эти крикуны про постанову, вы хоть бой смотрели? Какая может быть постанова с такой открытой рубкой как в 8 раунде, типа ди каприо с морганом фрименом дрались так сыграть и не оторвать голову до жопы?
Какая там открытая рубка? Нганну пол боя по воздуху махал, а в ответ от Фьюри тычки. Рубка это как у Пакьяо с Маркесом были быи
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inmotion
Бой - цирк. Но за кардио Френсису стоит респектнуть )
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