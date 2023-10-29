Фрэнсис Нганну: «Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались»
Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение в бою с Тайсоном Фьюри.
«Сегодня вечером речь шла о преданности делу и решимости, о надежде и судьбе. Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались. Этот вечер должен был принести мне веру в себя, чтобы продолжить карьеру спортсмена», – сказал после боя Фрэнсис Нганну.
Нганну проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением судей.
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Весь мир это видел.
Кто-то всерьез думает, что Нганну в серьезном бое ходил бы начиная с 5 раунда на прямых ногах, с опущенными руками? Или что в последнем раунде на последней минуте бойцы, не уверенные в результате, просто бы без ударов перемещались по рингу? Или на полном серьезе кто-то уверен, что человек придет в другой спорт и за несколько месяцев догонит уровень, который нарабатывается кучей любительских боев? Уайлдер был чемпионом мира и даже ему очень не хватает базы в любителях
А если бы Фьюри сегодня деклассировал Нганну, то никому бы это уже не было интересно. Так что Френсис сейчас счастлив как никто другой )