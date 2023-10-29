Фрэнсис Нганну: «Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались»

Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение в бою с Тайсоном Фьюри.

«Сегодня вечером речь шла о преданности делу и решимости, о надежде и судьбе. Этот бой должен был доказать, что все сомневающиеся ошибались. Этот вечер должен был принести мне веру в себя, чтобы продолжить карьеру спортсмена», – сказал после боя .

Нганну проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

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