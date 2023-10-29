Алджамейн Стерлинг: «Конор проложил этот путь, а Нганну широко распахнул двери. Парни из ММА легко могут драться с лучшими боксерами мира»

Теги UFC MMA Фрэнсис Нганну Алджамейн Стерлинг Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Стерлинг восхитился выступлением Нганну в поединке с Фьюри.

«Фрэнсис, это было очень впечатляюще! Можно привести аргументы в пользу твоей победы!

Конор проложил этот путь, а Фрэнсис Нганну широко распахнул двери! Это доказательство того, что при правильной подготовке парни из ММА могут без проблем драться с лучшими боксерами мира», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94).

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6 комментариев

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Максон121
Ответ Прогноз Черданцева
Братья Пол не дадут соврать
Бить явных борцух из ММА,да ещё и намного меньше себя...Да,не дадут соврать
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sanek maloi
Ответ Прогноз Черданцева
Братья Пол не дадут соврать
Сестры Пол могут только с пробитыми ветеранами ммашниками, которые выходят тупо за чеком)))
+2
-1
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Жест Доброй Воли
Джейк Пол не даст соврать.
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