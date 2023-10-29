Алджамейн Стерлинг: «Конор проложил этот путь, а Нганну широко распахнул двери. Парни из ММА легко могут драться с лучшими боксерами мира»

Стерлинг восхитился выступлением Нганну в поединке с Фьюри.

«Фрэнсис, это было очень впечатляюще! Можно привести аргументы в пользу твоей победы!

Конор проложил этот путь, а Фрэнсис Нганну широко распахнул двери! Это доказательство того, что при правильной подготовке парни из ММА могут без проблем драться с лучшими боксерами мира», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94).

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