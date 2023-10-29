Тайсон Фьюри прокомментировал победу над Фрэнсисом Нганну.

«Я выиграл. Вот, что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше для нас.

Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести [дата, когда планируется бой против Александра Усика]», – сказал после боя .

Фьюри победил раздельным решением судей.

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