Тайсон Фьюри: «Я выиграл. Вот, что это было. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри прокомментировал победу над Фрэнсисом Нганну.

«Я выиграл. Вот, что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше для нас.

Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести [дата, когда планируется бой против Александра Усика]», – сказал после боя Тайсон Фьюри.

Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей.

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Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри победил Нганну раздельным решением судей

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28 комментариев

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Владимир Подкаменев
он понял что нужен полноценный лагерь
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bel01
Усик - главный проигравший в этот вечер позора бокса.
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berzerker
Он сам понимает, что проиграл. Обычно он после боя орет, поет, гримасничает и угрожает всему миру, а тут тихонечко дает интервью и старается не отсвечивать
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Rjcnbr
Ну читаемо было, 2 месяца подготовки к бою жизни это катит только для каких-то талантов по типу Жонса, а не для Фуры. Сейчас как обычно перенос ещё на полгода, а потом ещё перенос, а потом ещё и ещё. К 2030 подерутся
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koshaus
Судя по решению судей, победу отдали тому, кто за бой большее количество раз подтянул свои труселя. А тут у Фьюри явное преимущество, но почему то дали раздельное решение. Это возмутительно.
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Iamliam
Неужели цыган выберет деньги вместо вечной славы абсолютного чемпиона по всем версиям?
+10
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madaev
Хуиграл
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bel01
С первых секунд первого раунда было отчётливо видно, что с Фьюри что-то не так.

Медленный. Удары средней силы для тяжа, а не прошибающие стену, как было в его лучших боях.

Крепкий, но слегка неуклюжий здоровяк вместо "одного из лучших тяжей в истории"...
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Proper Chels
Слился спустя неделю после подписания контракта?

Никогда такого не было и вот опять.
Ждет, пока Усику будет под 40, чтобы он конкретно по скорости просел.
Это читалось еще год назад.

Потом снова не договорятся(Фьюри сольется) и вот он реванш с Нганну.

🤡
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Denis Nikitin
Ответ bel01
С первых секунд первого раунда было отчётливо видно, что с Фьюри что-то не так. Медленный. Удары средней силы для тяжа, а не прошибающие стену, как было в его лучших боях. Крепкий, но слегка неуклюжий здоровяк вместо "одного из лучших тяжей в истории"...
А как еще довести бой до 10 раунда и порадовать публику?)
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Роман
«Я выиграл. Вот, что это было. Пойду домой, открою банковский счет и посмотрю, что будет дальше для нас».
+5
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Rjcnbr
Ответ Нету Нету
талант Джонса это допинг, нет допинга и нет таланта
Со следующего года в ГАСе допинг разрешён, так что ничего страшного
+4
-1
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Мари Хуан
что ж ты фраер опять заднюю включаешь, не по королевески как то🥱
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Typizza
Перестрелял по очкам Тайсон
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Vadia
Уже слив пошел.
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Прогноз Черданцева
Ответ Denis Nikitin
А как еще довести бой до 10 раунда и порадовать публику?)
))))
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Ват-сон
Ответ Ярик01
Перенос только по травме возможен же. Тут то что было?
а ему врачи могу на месяц-другой запретить после нокдауна боксировать)
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Bulat89
Ответ Iamliam
Неужели цыган выберет деньги вместо вечной славы абсолютного чемпиона по всем версиям?
Это еще надо получить.
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Bleffinho
Фьюри сегодня себя показал хуже, чем МЮ сейчас играет. Из весельчака в посмешище превратился
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alekseimetr
вот же жук.
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Tommy Addams
продажный бой
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Ярик01
Перенос только по травме возможен же. Тут то что было?
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Azamat Abdukadyroff
Цыган - болтун
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Роман
Чтобы провести еще один реванш с Нгану) И устроить очередную постановку.
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