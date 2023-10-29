Тайсон Фьюри: «Я выиграл. Вот, что это было. Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести»
Тайсон Фьюри прокомментировал победу над Фрэнсисом Нганну.
«Я выиграл. Вот, что это было. Пойду домой, отдохну и посмотрю, что будет дальше для нас.
Похоже, что 23 декабря нужно немного перенести [дата, когда планируется бой против Александра Усика]», – сказал после боя Тайсон Фьюри.
Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей.
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Медленный. Удары средней силы для тяжа, а не прошибающие стену, как было в его лучших боях.
Крепкий, но слегка неуклюжий здоровяк вместо "одного из лучших тяжей в истории"...
Никогда такого не было и вот опять.
Ждет, пока Усику будет под 40, чтобы он конкретно по скорости просел.
Это читалось еще год назад.
Потом снова не договорятся(Фьюри сольется) и вот он реванш с Нганну.
🤡