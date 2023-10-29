Тайсон Фьюри и Александр Усик провели стердаун

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели стердаун в Саудовской Аравии.

Битва взглядов состоялась прямо на ринге после победы Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну.

Ранее сообщалось, что бой может состояться 23 декабря. Но после сегодняшнего поединка Фьюри заявил, что бой с Усиком «нужно немного перенести».

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8 комментариев

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Александр Беляков
Бокс превратился в клоунаду
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Прогноз Черданцева
Ребята, которые думают что Фрэнсис огненный боксер, если вдруг Фьюри переиграет этого с веткой на башке, а Нганну упадет в 2-3 раунде от Уайлдера, что вы подумаете? Уайлдер то злодей, после двух поражений от Фьюри бабки ему на столько не нужны, вату катать 10 раундов он не умеет)
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Kurt
Ответ King_X
Да ладно, понятно было, чего ждать от вечера Шоу в целом получилось Единственное, не понимаю, че так странно себя Усик вел, будто под чем-то
Как обычно себя вёл, на позитиве. Или вы из тех, кто думает, что Зеленский употребляет?)
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Розе Ротенбергино
Раньше всегда с нетерпением ждал боксерские поединки, особенно в супертяжелом весе. Сейчас же хороших боксерских поединков мало, а таких цирковых представлений стало очень много. Ещё теперь и дату боя Фьюри хочет перенести. В UFC по срокам всё чётко. Не хочешь драться? Твои проблемы.
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Прогноз Черданцева
Ответ JackD
Фьюри прямо растерян, явно не ожидал такого сложного боя
Не знает куда потратить бабло, уже всех коней на районе скупил и золотые подковы вставил
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