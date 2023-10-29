Тайсон Фьюри и Александр Усик провели стердаун

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели стердаун в Саудовской Аравии.

Битва взглядов состоялась прямо на ринге после победы Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну.

Ранее сообщалось, что бой может состояться 23 декабря. Но после сегодняшнего поединка Фьюри заявил, что бой с Усиком «нужно немного перенести».

«После боя перейдем к следующему шагу». Менеджер Усика – о приезде на поединок Фьюри и Нганну

Фьюри начнет подготовку к бою с Усиком на следующей неделе в Джидде (Стив Банс)