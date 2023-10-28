«Я убью тебя!» Фьюри встретился с Усиком в Эр-Рияде, боксеры обнялись

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри встретились в Саудовской Аравии.

Фьюри, заметив Усика, выкрикнул: «Я убью тебя!» Тот ответил: «Давай послезавтра».

Затем Фьюри предложил будущему сопернику обняться.

Напомним, что сегодня Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса. Поединок против Усика может состояться в декабре.

Усик – о Фьюри: «Он хотел залезть мне в голову, но оказалось все наоборот. Я знаю, что Тайсон боится меня»

Усик обратился к Нганну: «Фрэнсис, осторожнее. Фьюри мне нужен 23 декабря»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
"Я УБЬЮ ТЕБЯ!!" (обнимаются)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuryanin
От любви до ненависти один шаг.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Сергеев
позитивный видос)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shexes
Какой же Фьюри огромный, особенно тут видно на фоне Усика, хотя ведь и тот не маленький 🙀
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Я убью тебя, лодочник.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin PaZITIFFF
Фьюри прикольный )) мне кажется в обычной жизни он добряк)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
micka
Обнялся, чтобы вытащить бумажник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий