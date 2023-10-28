«Я убью тебя!» Фьюри встретился с Усиком в Эр-Рияде, боксеры обнялись

Александр Усик и Тайсон Фьюри встретились в Саудовской Аравии.

Фьюри, заметив Усика, выкрикнул: «Я убью тебя!» Тот ответил: «Давай послезавтра».

Затем Фьюри предложил будущему сопернику обняться.

Напомним, что сегодня Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса. Поединок против Усика может состояться в декабре.

Усик – о Фьюри: «Он хотел залезть мне в голову, но оказалось все наоборот. Я знаю, что Тайсон боится меня»

Усик обратился к Нганну: «Фрэнсис, осторожнее. Фьюри мне нужен 23 декабря»