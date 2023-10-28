Поединок Фьюри – Нганну получил статус официального. Результат войдет в рекорд бойцов (Майкл Бенсон)
Поединок Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну изменил статус.
Бой официально санкционирован BBBofC (Британский совет по контролю за боксом – примечание Sports.ru).
Поединок получил статус профессионального и войдет в официальные записи бойцов.
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