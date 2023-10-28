Поединок Фьюри – Нганну получил статус официального. Результат войдет в рекорд бойцов (Майкл Бенсон)

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Поединок Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну изменил статус.

Бой официально санкционирован BBBofC (Британский совет по контролю за боксом – примечание Sports.ru).

Поединок получил статус профессионального и войдет в официальные записи бойцов.

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3 комментария

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Katya Andreychuk
цирк с конями - циганским и африканским.
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Дмитрий Кичигин
Ответ Никита Демин
титул на кону?
нет конечно, Нганну не заслужил бой за титул
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