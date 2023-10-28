«Ээээй, Мэнни! Привет, брат». Роналду встретился с Пакьяо в Эр-Рияде
Криштиану Роналду встретился с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии.
Легендарные спортсмены пересеклись на мероприятии, посвященном поединку Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
Португалец заметил филиппинца и громко поприветствовал его: «Ээээй, Пакьяо! Привет, брат. Как дела?»
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