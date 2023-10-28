«Ээээй, Мэнни! Привет, брат». Роналду встретился с Пакьяо в Эр-Рияде

Криштиану Роналду встретился с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии.

Легендарные спортсмены пересеклись на мероприятии, посвященном поединку Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Португалец заметил филиппинца и громко поприветствовал его: «Ээээй, Пакьяо! Привет, брат. Как дела?»

Фьюри и Нганну решат, кто из них самый опасный на планете: онлайн боксерского боя в Саудовской Аравии

«Изумительный прием». Конор Макгрегор прилетел в Саудовскую Аравию на бой Фьюри – Нганну