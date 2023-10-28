«Ээээй, Мэнни! Привет, брат». Роналду встретился с Пакьяо в Эр-Рияде

Теги Мэнни Пакьяо Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд бокс Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Криштиану Роналду встретился с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии.

Легендарные спортсмены пересеклись на мероприятии, посвященном поединку Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Португалец заметил филиппинца и громко поприветствовал его: «Ээээй, Пакьяо! Привет, брат. Как дела?»

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14 комментариев

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Dexter Morgan
Все лучшие из лучших. Представьте просто это ощущение. Люди такой путь проделали в своей жизни, чтобы стать великими. И уважают друг друга за это. В этом и есть величие. Как спортсменов, так и просто людей.
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Leganessi
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Радуйтесь что живете в эпоху Короля футбола - Криштиану Роналду!
+8
-2
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Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Криш продолжает свою священную миссию по подрыванию седалищ фанатов фродо. Браво Король футбола Криштиану Роналду!!! БРАВОООООО!!!!!!
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-3
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Джанлука Нальюка
Все любят и уважают Мэнни
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Остап Бендер Сгибальщик
ипатьь новость..
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