Дацик – о поражении Романкевичу: «Последствия пельменной диеты»

Вячеслав Дацик признался, что не был готов к поединку с Петром Романкевичем.

«Первый раунд классно порубились, а дальше керосин кончился, уклончики было лень делать. Пропустил четкую плюшку в голову, и немножко зазвенело. Видите, дыхалки нет, силы кончился еще в первом раунде.

Всякая гадость отходит, последствия пельменной диеты дают о себе знать. Керосин быстро кончился. Отдышаться до сих пор не могу. Дочка первый раз пришла на бой, а я обосрался, – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.

Напомним, что вчера в Москве состоялся турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого подрались тяжеловесы Вячеслав Дацик (5-9) и Петр Романкевич (6-1). Романкевич победил Дацика техническим нокаутом во втором раунде.

Дацик обещал откусить сопернику ухо, но проиграл нокаутом – признал, что просто не готов к бою