Дацик – о поражении Романкевичу: «Последствия пельменной диеты»

Теги MMA Вячеслав Дацик Бойцовский клуб РЕН ТВ Петр Романкевич Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик признался, что не был готов к поединку с Петром Романкевичем.

«Первый раунд классно порубились, а дальше керосин кончился, уклончики было лень делать. Пропустил четкую плюшку в голову, и немножко зазвенело. Видите, дыхалки нет, силы кончился еще в первом раунде.

Всякая гадость отходит, последствия пельменной диеты дают о себе знать. Керосин быстро кончился. Отдышаться до сих пор не могу. Дочка первый раз пришла на бой, а я обосрался, – заявил боец MMA Вячеслав Дацик.

Напомним, что вчера в Москве состоялся турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого подрались тяжеловесы Вячеслав Дацик (5-9) и Петр Романкевич (6-1). Романкевич победил Дацика техническим нокаутом во втором раунде.

Дацик обещал откусить сопернику ухо, но проиграл нокаутом – признал, что просто не готов к бою

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ivanov
Я бы посмотрел на бой дацика с хрюновым,можно как дацик любит по правилам бирманского бокса или на выживание даже😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Анохин
Дацик с рекордом 5-9 выходит на главный бой вечера. Смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий