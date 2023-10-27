Боксер Перетятько – о бое с Чисорой: «Считал себя победителем, потому что прошел всю дистанцию с таким панчером и не упал»

Даниил Перетятько рассказал о поединке с Дереком Чисорой.

– До Фьюри вы дрались с . Между двумя боями прошел всего лишь месяц. Как сейчас воспринимаете тот период?

– Бой с Чисорой – один из немногих, который мне понравился. Потому что моя команда разработала шикарный план. У Чисоры такая плюха, что мама не горюй. Кстати, в углу находился именно тот секундант, который был с Фьюри. Он и разработал план – раунд за раундом.

Мало кто думал, что я выйду с шестого раунда. А когда это все-таки произошло… Считал себя победителем. Не победителем по сути, а потому что всю дистанцию с хорошим панчером прошел и не упал. Многие до меня падали – я не упал, – сказал бывший боксер Даниил Перетятько в разговоре со Sports.ru.

Боксер Перетятько – о бое с Фьюри: «После он мне сказал: «Сильно бьешь, меня так еще не били»

Я дрался с Фьюри, а теперь живу в Норвегии и занимаюсь рыбой